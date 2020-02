La Policía aún no ha determinado el móvil del asesinato de dos jóvenes la noche del sábado en el sector La Sopladera, en Peñuelas, confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el capitán Joel González.

Entre las víctimas se encuentra una joven universitaria, quien fue identificada como Aleysha Nicole Díaz Vélez, de 22 años. Trascendió que esta era estudiante de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce.

De acuerdo con el oficial, las autoridades aún se encuentran realizando entrevistas a los familiares y vecinos del lugar sobre el incidente.

Cuestionado sobre cómo ocurrieron los hechos, González describió que el cuerpo de Díaz Vélez fue encontrado en el asiento del conductor de un vehículo Toyota, modelo Corolla, color verde, año 2005.

Mientras, el cuerpo de la otra víctima, Roberto Antonio Valera Montero, de 19 años, estaba tirado fuera del auto.

El lugar donde ocurrió el asesinato es una zona solitaria cerca de una charca.

“Nosotros localizamos el cuerpo sin vida de la joven (Díaz Vélez) en el área del conductor del vehículo y él (Valera Montero) estaba a la parte afuera con varios impactos de bala. Ella (Díaz Vélez) tenía un impacto de bala en el área de la cabeza de atrás hacia adelante”, relató el capitán a El Nuevo Día.

González señaló que es muy preliminar para determinar el móvil del crimen, por lo que permanecerán evaluando la evidencia.

No obstante, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, indicó en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que no descartan que una tercera persona estuviera viajando con las víctimas y haya sido el responsable del asesinato.

En el auto encontraron cuatro copos de marihuana y los cadáveres mantenían sus prendas y dinero.