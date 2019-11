Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan intervinieron hoy, domingo, con una compañía que ofreció cursos para adiestrar a personas para realizar procedimientos de blanqueado de dientes sin contar con las licencias del Colegio de Cirujanos Dentistas y de la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico, según lo requiere la Ley 28 de 2010.

La doctora Elba Díaz Toro, saliente presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas, indicó a El Nuevo Día que personal del CIC de San Juan llegó hasta la exposición "San Juan Beauty Show", que comenzó hoy, domingo, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar, para diligenciar la querella interpuesta por ambos gremios contra la empresa "D'Bright Teeth" y contra una persona identificada como Desire Feliciano.

"Se habían radicado querellas desde junio contra esta compañía que ofrece estos adiestramientos, y que llevan a cabo el procedimiento, sin estar debidamente licenciados. Ahora el agente Alexis Colón, del CIC de San Juan, tienen a su cargo la investigación contra estas personas por realizar procedimientos dentales sin estar licenciados por el Colegio de Cirujanos Dentistas ni por la Junta Dental Examinadora", sostuvo Díaz Toro vía telefónica.

La Ley 28 de 2010 enmendó la Ley 75 de 1925 para especificar que "solo las personas autorizadas para ejercer la cirugía dental en Puerto Rico estarán autorizadas a realizar el procedimiento (de) blanqueamiento dental, también conocido como 'bleaching'".

"Definitivamente sabemos que esta persona (Feliciano) no es dentista. Esta persona ha sido muy abierta con lo que hace y se ha estado promocionando desde un tiempo. Fue captada en vídeo (grabados hoy) llevando a cabo el procedimiento, y no solo está llevando a cabo blanqueados, sino que también está cobrando para adiestrar y 'certificar' a otras personas. Pero esos certificados no tienen ningún valor", resaltó la galena.

El Nuevo Día recibió fotos de las promociones colocadas en el "San Juan Beauty Show" en las que la empresa ofrecía talleres, a un costo de $1,200, para "certificar" a los participantes y proveerles el equipo necesario para llevar a cabo el procedimiento. La empresa requería un depósito de $500, no reembolsables, para matricular a los interesados en el taller de unas tres horas de duración, según los documentos promocionales.

Además, ofrecían enlaces para que las personas compraran materiales adicionales una vez agotaran los provistos en el taller.

"La Junta Dental Examinadora es la institución que rige a la profesión dental en nuestro país y está adscrita a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los profesionales de la Salud. Esta empresa estaba operando sin las licencias requeridas por ley y realizando un procedimiento que puede ser altamente perjudicial para la salud de una persona si no se lleva a cabo correctamente y por un dentista licenciado", abundó la dentista.

Díaz Toro explicó que las personas ven el procedimiento de blanqueado de dientes como algo inofensivo, pero puntualizó que un dentista no realiza la labor sin primero realizar un examen dental y un diagnóstico.

"El público ve todos estos productos para blanquear los dientes en las farmacias, pero todos esos productos dicen claramente en su literatura que deben visitar a un dentista antes de utilizarlos. Por ejemplo, si una persona tienen caries, separación entre las encías y los dientes, o una infección de encía, el procedimiento puede perjudicar adversamente la salud del paciente; por eso es importante un examen dental, y luego el dentista puede determinar si llevar a cabo el procedimiento, además de hacerlo de la manera correcta", enfatizó Díaz Toro.

La también oncóloga dental añadió que en los vídeos que observó la empresa no llevó a cabo prácticas comunes de higiene, como utilizar guantes desechables o mascarillas.