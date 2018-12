El alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, enfrenta una querella en su contra por una alegada agresión.

Según la denuncia, presentada por José Rodríguez Ruiz, de 45 años, los hechos ocurrieron el 28 de octubre, cuando este participaba de un evento auspiciado por el ayuntamiento en el Complejo Municipal Deportivo, en Cidra.

“El querellante me informa que durante la actividad le gritó al alcalde retírate y que luego el señor alcalde se le acercó y lo empujó”, sostiene la querella que fue atendida por el agente Ángel Sáez Negrón y a la que tuvo acceso este medio.

Rodríguez Negrón está citado hoy a la Fiscalía de Caguas para la evaluación de elementos y entrevista de testigos.

"Si el fiscal entiende que hay los elementos de la agresión simple, el fiscal sometería el caso", dijo Edgardo Ríos, oficial de prensa de la Comandancia de Caguas.

Aunque la querella establece que la supuesta víctima solo hizo la denuncia “por si alguien se querellaba en contra de él”, Rodríguez Ruiz solicitó después a la Policía una investigación administrativa indicando que el agente a cargo del caso rehusó brindarle el número de querella en múltiples ocasiones.

Carrasquillo, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), está al frente del municipio desde 2013.

En entrevista con El Nuevo Día, el fiscal de distrito de Caguas, Yamil Juarbe, explicó que la fiscal Mayte Flores tiene la encomienda de entrevistar hoy al querellante y entre dos a tres personas que el individuo alega pueden aportar a la pesquisa al ser presuntos testigos de la agresión.

No precisó si tomará declaraciones juradas.

“Estamos en el proceso investigativo. Vamos a entrevistar a los testigos, al querellante y llegaremos a una determinación. Estamos en ese proceso en este momento”, dijo a la prensa.

Sáez Negrón, quien citó a Rodríguez Negrón a la fiscalía, no así a Carrasquillo, contrario a una convocatoria de prensa divulgada esta mañana.

En la convocatoria se ofrecía como número de contacto el teléfono de Rodríguez Negrón y se indicó, falsamente, que Carrasquillo había sido citado.

Rodríguez Negrón alegó desconocer quién citó a la prensa a la fiscalía de Caguas.

Juarbe explicó que, de ordinario, casos menos graves no son consultados con la fiscalía, sino que son presentados por los agentes interventores directamente en sala de investigaciones. El agente Sáez Negrón no quiso hacer expresiones a la prensa y Juarbe infirió que se llevó al caso a la fiscalía “por los actores envueltos en el asunto”.

“Ciertamente ha acudido un agente del orden público y, como es nuestro deber consultar los casos que se nos traen a nuestra atención, se va a consultar. De los hechos se determinará si hay la comisión de un delito”, afirmó Juarbe.

Más temprano en la mañana, Rodríguez Negrón le dijo a El Nuevo Día que intentó radicó la querella contra el alcalde la misma noche del incidente, pero no le dieron el número de querella hasta el 4 de diciembre porque el agente Sáez Negrón se negaba a investigar el caso.

“Dijo que dejara eso ahí porque era el alcalde de Cidra”, manifestó.

El agente no quiso responder a las imputaciones del individuo, quien alega que radicó una querella administrativa contra el policía.

A preguntas, Rodríguez Negrón reconoció que le gritó “alcalde retírate” al alcalde, pero aseguró que lo que quería decir era que se separara de una antorcha que había prendido.

“Y ahí viene y me empujó. Si no me agarran atrás, me caigo. Me dio un empujón bien fuerte”, dijo. “Fue bien agresivo… ahí la seguridad se lo llevó”.

El querellante alegó que no ha habido ningún incidente entre él y el alcalde. Rechazó, contrario a como se consignó en la querella, que no tenga interés es que se procese a Carrasquillo.

“Tengo interés. Él me agredió a mí. Jamás pensé que la primera persona de mi pueblo, el alcalde, me agrediera de esa forma”, dijo. “Me asusté”, agregó al asegurar que no tiene aspiraciones políticas.

“Esto no tiene nada que ver con política”, aseguró.