La nueva fase del toque de queda comenzó con 15 arrestos y 33 denuncias por violaciones a la orden ejecutiva que busca evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

Estas cifras corresponden al periodo del nuevo toque de queda, de entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la madrugada de hoy.

Hasta el momento no han habido intervenciones por conducir un vehículo no autorizado según la numeración de su tablilla, como lo ha establecido la nueva orden ejecutiva.

De total de 15 arrestos, cinco fueron en la región de Arecibo, cuatro en el área de Bayamón, cuatro en la zona de Aguadilla, uno en la de Fajardo y uno en San Juan.

Mientras, de las 33 denuncias, 15 fueron en la región de Bayamón.

EL NUEVO TOQUE DE QUEDA

Desde ayer, el toque de queda que dispone que hasta el 12 de abril toda persona que no tenga una emergencia o labore en ciertos servicios esenciales no puede estar en la calle desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Entre las 5:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, continuarán operando los hospitales, laboratorios clínicos, supermercados, farmacias, gasolineras, sucursales bancarias, y establecimientos de comida con servi carro, entrega o servicio de recogido, siempre y cuando tomen medidas cautelares, limitando la cantidad de personas que entra a los establecimientos.

También podrán abrir centros de cuido de ancianos y casas de empeño solamente para brindar recibo de bienes a manera de empeño y pago de deudas, no para venta de mercancía.

Los supermercados no abrirán los domingos. Tampoco las farmacias, ni las gasolineras, con excepción del área del recetario y únicamente el despacho de combustible.

Las personas que no trabajen en esas funciones, podrán transitar durante, según la tablilla de su vehículo. Si el último número es impar, podrá transitar los martes, jueves y sábados. Si el último número es par o es una letra, podrá transitar los lunes, miércoles y viernes.

La primera fase del toque de queda, que duró dos semanas, cerró con un total de 489 arrestos y 865 denuncias.

ARRESTOS VS. DENUNCIAS

El sargento Axel Valencia, portavoz de la Uniformada, ha explicado que la denuncia se emite cuando identifican que una persona violó el toque de queda y le citan para comparecer al tribunal en una fecha determinada.