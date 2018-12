La búsqueda de Rebeca Johann Roldán Nieves, la joven desaparecida en Isabela desde el 16 de diciembre, se enfocará hoy en entrevistas a personas que pudieron haber tenido contacto con la joven de 22 años y en el análisis de material ocupado, informó la comandante del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, Rosa Varela.

"(Los investigadores) van encaminados hoy a Fiscalía a dialogar sobre unos asuntos y unas subpoenas para trabajar unos celulares que logramos ocupar y vamos a llevar eso al Cuartel General a la (División de) Crímenes Cibernéticos para los análisis correspondientes", indicó Varela.

"Si surgiera algún tipo de información que nos pudiera llevar a hacer una búsqueda en lugares específicos , ya sería más adelante", añadió la comandante.

Las autoridades examinaron ayer la zona de Villa Pesquera, en Isabela, donde Cruz alegó que vio por última vez a la joven, pero no hallaron nada.

Varela no quiso precisar si el esposo de Roldán Nieves, Conrad Cruz, figura como persona de interés o sospechoso, pese a que ha sido entrevistado por las autoridades.

"Lo que te puedo decir es que en principio le realizamos unas entrevistas y parte de las entrevistas son parte del expediente investigativo. Yo sé que él está haciendo unas expresiones, pero él es responsable por ellas. Nosotros nos estamos documentando, estamos llevando estas entrevistas, haciendo un análisis de lo que se habla a través de las mismas y luego vamos a seguir con el plan. Lo importante es que estamos tratando de localizar a la joven", indicó.

La comandante aseguró que también trabajan para corroborar el testimonio de Cruz sobre la ruta que tomó junto a la joven previo a su desaparición y buscan cámaras por las zonas donde Roldán Nieves y Cruz pudieron haber pasado.

Hace un Facebook Live

Por su parte, el esposo de Roldán Nieves, recurrió a las redes sociales para advertirles a las personas que lo “amenazan” que serán investigadas si continúan “intimidándolo” a él y su familia.

“A todas las personas que, supuestamente, son amigos míos y se están dedicando a buscar fotos y vídeos del 2012 y cosas pa’ tratar de verme mal, les lamento decir que mi Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, celulares están intervenidos y están siendo rastreados”, señaló anoche mediante un Facebook Live.

“Si tú me amenazas de un Facebook falso o me amenazas de un Facebook que se ve que eres tú, yo me siento intimidado, mi familia se siente intimidada ante ti, te van a investigar y vas a pasar un mal rato, y te van a sentar en la silla caliente y vas a tener que decir por qué me estás difamando, por qué estás hablando mierda”, añadió en el vídeo de poco más de 11 minutos de duración.

Según la madre de la joven desaparecida ha dicho a los medios, Carmen J. Nieves, Cruz y su hija estaban separados desde hace dos años tras varios incidentes de violencia de género. Ambos tienen un hijo en común.

La custodia del menor, que originalmente la poseen los padres de Cruz, fue asumida por el Departamento de la Familia mientras continúa la pesquisa. Sobre esto, el hombre aseguró en el vídeo que “defendería los derechos de su hijo”.

El hombre de 28 años recalcó que lo que pide es respeto y que las personas no involucren al menor.

“A los menores se respeta. A los payasitos que están robando fotos de mi Facebook saben que eso es un delito. Y el que esté robando fotos de mi Facebook y poniéndole caras a mi hijo no saben en el problema que se están metiendo”, mencionó.

Sobre la información que ha trascendido de que Roldán Nieves tenía una cita con su abogada para divorciarse de Cruz, un día después de su desaparición, Cruz alegó que no tenía cita en el tribunal y criticó fuertemente a los que hacen comentarios al respecto.

“A mí no me llegó ninguna notificación del tribunal de que yo tenía que ir a divorciarme. La custodia la tienen mis padres, retirados, personas serias, clase media. Todos los que están hablando quizás sus padres no tienen cuarto año, son unos infelices que no pueden prender una vela porque su casa se les puede prender en fuego”, dijo.

Cruz aseguró que él estaba claro en que no era un asesino y que no se esconderá de nadie porque “el que nada debe, nada teme. Lo único que quiero dejar claro es que eviten tratar de ofenderme, de hacerme esas cosas, yo no estoy en esas”.

De conocer dónde está Roldan Nieves comunícate al (787) 793-1234 o (787) 343 2020. Toda llamada es atendida de manera confidencial.