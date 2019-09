El teniente Elvis Zeno, jefe del Negociado de Tránsito de la Policía, confirmó que el caballo que bloqueaba dos carriles en la avenida Jesús T. Piñero, en dirección hacia Puerto Nuevo, en San Juan, fue removido esta mañana de la vía.

Según un informe de la Policía, el equino falleció luego de que un auto lo impactó a eso de las 10:30 p.m. del domingo.

Tras el accidente ninguna persona resultó herida, detalló la Uniformada.

Pese a que la Policía afirmó que el Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (Nmead) tenía conocimiento del incidente desde anoche, no fue hasta esta mañana que removieron el animal.

"Allí llegó personal del Municipio de San Juan y los mismos llegaron, pero luego de varios intentos se tuvieron que retirar del lugar. Luego llegaron en horas de la manana y ahí es que hacen sus funciones y remueven al equino de la vía de rodaje. No obstante, ya habíamos hecho gestiones con Obras Públicas, pero no fue necesario que ellos acudieran toda vez que el municipio llegó al lugar y lo removió", explicó Zeno en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).