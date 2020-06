Varias unidades del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) rescataron esta mañana a una turista española que quedó atrapada desde ayer en un área boscosa de El Yunque, conocida como la charca Infinity Pool, en la jurisdicción de Naguabo.

El director de la división de búsqueda y rescate del NMEAD, Nino Correa, indicó a El Nuevo Día que la joven de 25 años presentó un cuadro de hipotermia, fracturas en la pelvis y el homoplato en uno de los brazos, y sus vitales están fuera de lo normal por lo que será transportada hasta el hospital Ryder, en Humacao.

"Fue bien difícil rescatarla. Estamos hablando de que esto se reportó a eso de las 5:30 p.m. de ayer y desde entonces comenzó la misión de búsqueda y rescate, pero para llegar donde ella está hay que caminar un trayecto que lleva unas tres horas. La opción de haberla extraído con un helicóptero no se podía tomar, porque la vegetación lo impedía, pero ya afortunadamente me llamaron y me dijeron que la sacaron", explicó Correa en entrevista telefónica.

La misión de rescate requirió la asistencia de unidades del NMEAD como Naguabo, Humacao, Ceiba, Las Piedras, Fajardo y Caguas, así como la unidad de rescate de FURA, personal de emergencias médicas y Aeromed.

"Ahora mismo ella está inmovilizada y en una camilla de transporte. Dentro de su cuadro, el cuerpo ha descompensado, por lo que está bajo monitoreo. En muchos lugares tuvimos que montar sistemas de cuerda para poder mover la camilla por lo difícil del tramo, incluso para caminar. Entendemos que al ser turista tuvo que haber buscado información en Internet para llegar allí. Definitivamente, el lugar es hermoso, pero el que vive en Naguabo sabe lo difícil que es llegar aquí. Nosotros solo venimos a esta área a rescatar gente", apuntó Correa.

La misión de rescate comenzó ayer luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de una persona atrapada cerca del río Sabana, que ubica en la PR-191, en el sector Cubuy del barrio Florida, en Naguabo.