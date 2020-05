Las autoridades investigan el robo de un arsenal de armas y un chaleco antibalas que se identifica como que pertenece a una agencia federal, que no fue identificada.

De acuerdo con la Policía, el escalamiento se reportó en una residencia del barrio Palmarejo en Corozal, a eso de las 7:50 de la noche de ayer.

El querellante alegó que "que alguien forzó una ventana de cristal de la parte lateral de la residencia de su hermano, logrando acceso al interior apropiándose de varias armas de fuego, las cuales este posee los permisos requeridos para portarlas".

Señaló que las armas hurtadas son "Protec calibre 25, pistola Norico calibre 7.62, una pistola FN Hertal calibre 5.7, un Revolver Smith and Wesson calibre 357, Escopeta Remington calibre 12, una pistola Raven calibre .25, una Bushmaster calibre 223 y Taurus calibre .38".

También denunció que robaron "una Kimber, una Glock calibre .45, Colt Matchbar calibre .223, Colt Mustang calibre 380, Smith and Wesson calibre .40, Smith and Wesson calibre .38, Wilson Combat calibre 9 milímetro, una marca Remington, Smith and Wesson calibre .40, Kimber modelo Warior calibre .45, una Kimber modelo Polymer calibre .45, una marca Ultra RCP calibre .45. y un chaleco antibalas con insignia de una agencia federal".

El director del Cuerpo de Investigación Criminal de Vega Baja, Reynaldo Jiménez, indicó que al momento la información que tienen es que las armas pertenecen a una persona que podría ser oficial de alguna agencia federal, pero espera por corroboración de parte de sus investigadores.

Agregó que esa persona no se encuentra en Puerto Rico actualmente.

De la información recopilada hasta el momento, las armas son "personales" y no de reglamento.