El hombre identificado por la Policía como sospechoso de la desaparición de Valerie Ann Almodóvar Ojeda, Juan Luis Cornier Torres, negó esta tarde tener algo que ver con lo sucedido a la joven.

En una entrevista con Telenoticias (Canal 2), Cornier Torres, quien es un artista grafitero mejor conocido como Manwe Uno, sentenció que “no hay por qué hacer esas cosas” cuando se le cuestionó si le quitó la vida a Almodóvar Ojeda, quien fue vista por última vez este pasado lunes.

“Yo me encontré con ella en Mayagüez para que le hiciera precio de unas cosas que había que hacer para hacer una escenografía. Pero ella me está explicando también, que no, que se le hace un poco difícil porque ella tiene al novio todo el tiempo siguiéndola. Y que a dondequiera que ella llega, un tiempito más el tipo aparece”, indicó.

La Policía allanó la residencia de Cornier Torres en la calle Roosevelt, en Ponce, la noche del jueves. Fue allí donde se encontró la guagua Nissan Pathfinder, año 2001, propiedad de la joven.

Sobre el hallazgo del vehículo en su casa, manifestó que “ella pidió dejar la guagua allí en lo que iba a un lugar que no recuerdo”, aunque dijo que estaba relacionado al teatro.

Agregó, además, que él dejó la guagua de Almodóvar Ojeda en su residencia el lunes, a donde no regresó hasta el martes porque tenía cita en el tribunal.

Durante la entrevista se le preguntó también si intentó llamar a Almodóvar Ojeda, pero señaló que “yo no la llamaba por teléfono, solo le escribía por Instagram”.

Cornier Torres ha sido fichado en tres ocasiones distintas entre los años 2012, 2014 y 2017 por violación a la Ley de Armas, Ley 54 de violencia doméstica y maltrato de menores.

La Policía confirmó este viernes que Cornier Torres es sospechoso de la desaparición de la joven.

El jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, David Andújar, señaló más temprano en una entrevista radial (NotiUno 630 AM) que Cornier Torres se comunicó con la Policía a través de un abogado para cooperar con las autoridades.

“Esta persona (Cornier Torres), a través de su abogado, indicó que pasaría por las oficinas. Estamos en espera de que su abogado lo traiga aquí para que el mismo sea entrevistado. Se hicieron unas gestiones con el abogado en la Fiscalía de Ponce”, afirmó Andújar.

El comandante dijo que al momento del allanamiento, Cornier Torres se encontraba en su casa, pero el individuo se fue del lugar.

Durante del allanamiento Cornier Torres no fue tratado como sospechoso.

De igual modo, se investiga si existe una relación entre la desaparecida y el cadáver deuna mujer que se encontró muerta el martes en el barrio Garzas, en Adjuntas.

Los padres de Almodóvar Ojeda visitaron el miércoles la oficina del Negociado de Ciencias Forenses en Mayagüez para corroborar si el cuerpo se trataba del de su hija, pero no la pudieron reconocer.

El Negociado realizaría este viernes la autopsia del cadáver no identificado.