Hasta el día de hoy, se han robado 54 carros más que el año pasado a la misma fecha, razón por la cual el Negociado de la Policía exhorta a los ciudadanos a utilizar aditamentos que dificulten la intención de los malhechores.

El director de la División de Vehículos Hurtados, José Luis Ortiz, indicó en entrevista radial (WKAQ 580 AM) que al día de hoy suman 591 vehículos hurtados, la mayoría de estos en las áreas de Bayamón y San Juan.

Resaltó que el modelo más robado es el Hyundai Accent, seguido por autos de las marcas Kia y Toyota, que son robados generalmente para cometer otro tipo de fechorías como escalamiento, apropiación ilegal, robo, e incluso, asesinatos.

Al problema de hurto se suma la modalidad de llevarse las cuatro gomas y dejar el vehículo en bloques. Según Ortiz, este tipo de delito es una apropiación ilegal que se investiga a través de la División de Propiedad de la Policía de Puerto Rico.

Aunque aceptó que es una de las modalidades con las que han intervenido, no precisó que haya un alza en este tipo de casos. “Es frecuente, pero no es muy frecuente. O sea, no es una cosa que ocurre diariamente. Esto es una modalidad que tiene sus momentos y luego vuelve y no ocurre”, explicó.

Para evitar ser víctima de robo de auto, Ortiz instó al uso de accesorios de seguridad que, aunque no garantizan que no se robarán el vehículo, dificultaría el intento de hurto.

“Hay aditamentos electrónicos tales como corta corriente y corta gasolina que tampoco se están utilizando mucho y se exhorta a que se utilicen, toda vez que evita que la persona se lleve el vehículo. Además, hoy día tenemos el sistema de posicionamiento global, que podemos instalárselo al vehículo e inmediatamente el dueño podrá saber que el vehículo está en movimiento y puede alertar más rápido a la Policía y nosotros actuar con mayor prontitud”, detalló.

Para impedir que te dejen el carro sin gomas, Ortiz exhortó al uso de tuercas que vienen con una llave de seguridad integrada.