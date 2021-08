Villalba - Con frecuencia, Denny Amílcar Morales Torres le decía a su abuela materna: “Hay tres mujeres por las que doy la vida: mami, tú e Ivette”.

Y así lo cumplió cuando, el jueves por la tarde, el hombre de 34 años se interpuso para defender a su madre en medio de un incidente de violencia de género, siendo asesinado de varios tiros en la cabeza por su padre, Hiram Morales Negrón, en el barrio Higüero de Villalba.

“Daba la vida, bueno… dio la vida por ella. La dio porque le dijo a él: ‘Si vas a matar a mi mamá, mátame a mí primero”, contó la abuela del occiso, Juanita Maldonado Santiago, quien estaba con su hija al momento de la tragedia.

La casa donde ocurrió el crimen queda detrás de la estructura en la que vive Maldonado Santiago. Allí, estaba también la víctima que, aunque residía en Juana Díaz, frecuentaba la vivienda de su madre en la que tenía un taller en el que elaboraba puertas y ventanas

“Nosotras estábamos encerradas en la casa; él disparando y nosotras dos… ella gritando y yo aguantándola para que no se me fuera a salir, porque ella quería salirse. Entonces, cuando le disparó a Denny, que lo mató, le dijo: ‘Ahí, te maté a Denny, pa’ que cojas’”, expresó entre sollozos.

Maldonado Santiago señaló que, a pesar de la lúgubre expresión de su yerno de 61 años, pidió a su hija que no saliera de la casa pues pensaba que el hombre estaba mintiendo para cumplir su amenaza y entonces asesinarla.

“Ella se volvió loca gritando y gritando que quería salirse, y yo la aguantaba y le decía: ‘Son mentiras, eso es pa’ que tú salgas y matarte a ti; no salgas, no salgas’. Y ella: ‘Mami, pero mató a mi hijo, me mató a mi hijo’, y yo le decía: ‘No, no… son mentiras, quédate aquí conmigo’”, admitió en medio del desgarrador relato.

Rápidamente, la mujer se refugiaba en el recuerdo de su amado nieto, quien dejó huérfanos a cinco hijos, incluyendo una bebé de dos meses, unas gemelas de 7 años y otros dos de 15 y 18.

“Era muy especial para mí, un muchacho bien bueno. Eso no ofendía a nadie, no le hacía mal a nadie, bien trabajador. Era alegre, bien servicial ese muchacho… muy especial. Siempre decía: ‘Mami, tú e Ivette, son las mujeres de mi vida”, acotó sobre los sentimientos de su nieto al hablar tanto de su madre, su abuela y su pareja.

“Siempre estará en mi corazón por lo bueno que era y por lo cariñoso. Me pasaba la mano y me daba muchos besos, muchos besos y me decía: ‘Abuela, te quiero mucho, mucho, mucho’, y yo le decía: ‘Yo también, yo te quiero mucho Denny, te amo con toda mi vida’, y él me dijo: ‘Tú eres la abuela más buena del mundo, como dicen todos; y mami, la más buena del mundo y más linda’, decía él”, sostuvo.

De otra parte, contó que su nieto llegó a trabajar en el taller el jueves en la tarde, como usualmente acostumbraba tan pronto culminaba sus labores en la empresa Medtronic. Entonces, se topó con la escena.

“Pa’ mí, que él venía a trabajar porque venía con las dos niñas, y, cuando sintió los disparos, dejó a las nenas en el carro. Él tenía el taller en la casa de su mamá. Venía después que salía de Medtronic, pues él venía a trabajar”, destacó, al señalar que los vecinos sacaron a las niñas del vehículo.

Resaltó que su hija obtuvo una orden de protección días antes de la tragedia.

“(Hiram) siempre decía que para hacerle daño a ella, mejor se mataba. Por eso, ella confiaba tanto en él. Yo se lo decía, y ella: ‘Él no lo hace, él no lo hace’. Pero ella confió mucho en él. Pero yo creo que (los disparos) pasó por lo del taller, porque él (Hiram) se puso avariento al dinero, pienso yo, verdad. Entonces, como que le dio una cosa con él (Denny), que él estaba haciendo chavos, pienso yo”, lamentó.

Sin embargo, tras el duro suceso, Maldonado Santiago asegura que no sabe de su hija, que, según el capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en el área de Ponce, resultó con una herida de bala en la mano izquierda.

“A ella le mataron un hijo también. Ella no soporta otra muerte. Ella dice que se quiere morir”, lamentó, al contar que otro de los hijos de la mujer también fue asesinado.