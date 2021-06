El Negociado de Drogas de la Policía de Puerto Rico llevó a cabo esta madrugada un operativo antidrogas en San Juan, Cataño, Bayamón y Manatí que resultó en el arresto de 12 personas, así como en la incautación de armas de fuego, drogas y dinero en efectivo.

El director de dicho negociado, Wilson Lebrón, le indicó a El Nuevo Día que entre las personas arrestadas hay “figuras de interés”, así como sospechosos de asesinatos que, al momento, no han podido esclarecerse.

“Un porcentaje alto de las personas (arrestadas) están vinculados a narcotráfico, pero hay personas de interés en caso de homicidios. Para nosotros todos los casos de homicidios son importantes, pero hay un caso trascendental de Manatí que se estaba investigando”, resaltó Lebrón vía telefónica.

No obstante, el funcionario no pudo brindar detalles del caso al que aludió para no afectar la investigación.

Incluso, tampoco descartó que entre las personas arrestadas haya alguien que pudiera estar relacionado al secuestro y posterior asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez. Aunque ya hay una persona acusada en este caso, la Policía nunca ha descartado que hayan otras personas involucradas en el desarrollo del crimen.

PUBLICIDAD

“Va a depender de la evidencia de cuando se analice al final, creo que no, pero pudiera ser”, acotó Lebrón sobre el caso de Rodríguez Gómez.

“Estamos diligenciando órdenes de allanamiento con investigaciones de personas vinculadas a narcotráfico, armas de fuego y delitos de asesinatos. Hasta ahora hemos impactado el residencial Juana Matos en Cataño, la barriada Buen Consejo en San Juan y la barriada Acueductos en Manatí”, detalló Lebrón.

Según las autoridades, de las 12 personas arrestadas hay tres menores de edad, mientras que el resto tienen entre 19 a 38 años de edad.

Además, la Policía incautó un rifle, municiones, cargadores y una pistola marca Glocks, así como una gran cantidad de marihuana, cocaína y crack, y un total de $2,132 en efectivo.

La Unidad Canina, efectivos del S.W.A.T., Servicios Técnicos, Arrestos Especiales y unidades motorizadas también colaboraron en el operativo.

La fiscal Janet Parra y la División de Crímenes Organizados del Departamento de Justicia también colaboraron en el desarrollo de esta misión.