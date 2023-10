Morovis- Tres hombres murieron a tiros en la noche del domingo, en Morovis, en circunstancias que son investigadas por la Policía.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, los hermanos Jaime Torres Rosado y José Torres Rosado, de 36 y 39 años, respectivamente, fueron asesinados por Juan Rivas Santiago, de 48 años.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:51 p.m. en el negocio Wido’s Pub, ubicado en el kilómetro 0.8 del barrio San Lorenzo del mencionado municipio.

El teniente coronel Garardo Oliver, portavoz de la rama investigativa de la Policía, indicó que la investigación apunta, por el momento, a que uno de los hermanos fue baleado dentro del negocio y falleció en el acto.

Añadió que, luego, el pistolero tiroteó al otro hermano fuera del local comercial. Se alega que, también, hirió a otro hombre, de 47 años. El hermano herido, posteriormente, falleció cuando fue llevado al CDT de Morovis. El otro herido se encontraba en condición estable.

Según Oliver, alguien le disparó después a Rivas Santiago, quien trabajaba como guardia de seguridad, por lo que tenía licencia para portación de armas de fuego.

Sin embargo, Oliver destacó que en la escena no hallaron armas de fuego. A eso de las 9:00 a.m., todavía estaba por recibir información para saber si todos los casquillos de fuego encontrados en la escena eran del mismo calibre o no.

Señaló que en el lugar no había cámaras de seguridad, por lo que dependían de las versiones que han recibido de testigos de los hechos.

Dijo que al momento no contaban con alguna descripción de la persona que le disparó a Rivas Santiago, quien llegó al negocio en una guagua Tacoma, que fue ocupada para investigación.

De acuerdo con Oliver, tampoco se ha establecido un móvil del crimen y si se remonta a alguna rencilla anterior. Versiones preliminares apuntaban a que, supuestamente, Rivas Santiago llegó al establecimiento y disparó sin mediar palabra.

Las autoridades fueron alertadas del crimen a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la cual se informó sobre detonaciones en el lugar.

El agente Alexis Camacho, de la División de Homicidios del Cuerpo Investigaciones Criminales del área Arecibo, y la fiscal Yolanda Pitino Acevedo se hicieron a cargos de la pesquisa.