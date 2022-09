Un menor de 17 años fue asesinado a tiros anoche en hechos que ocurrieron en la calle Espioncela de la urbanización Country Club en San Juan, reportó la Policía.

De acuerdo con un informe de novedades, la muerte violenta se reportó a eso de las 10:00 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de varios disparos en el lugar.

Tras acudir a la escena, los agentes encontraron un vehículo Ford Probe, de color rojo y del año 1991, que presentaba múltiples impactos de proyectil de bala. Al revisar el automóvil, los oficiales encontraron en el interior el cuerpo de Steven Lazú Báez, de 17 años, y quien presentaba múltiples impactos de proyectil de bala.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Ricardo Haddock, señaló a El Nuevo Día que el ataque a tiros estuvo dirigido al joven, quien se encontraba en el lugar recortándose.

“(El ataque) fue dirigido a él. De hecho, tenía expediente de faltas por sustancias controladas. Se buscó un caso este año, en febrero, por sustancias controladas. Él estaba residiendo solo, se había independizado con 17 años y se había mudado a una residencia vacía de una prima suya que está en Estados Unidos”, describió el capitán acerca del occiso.

Detalló que Lazú Báez salía de recortarse en la mencionada urbanización cuando, al montarse en el vehículo, comenzaron a dispararle. “Lo estaban acechando, aparentemente”, acotó.

Dentro del vehículo, agentes de la División de Homicidios ocuparon cilindros de plástico con aparente picadura de marihuana y una pistola ocho milímetros de color negro. La pistola será revisada para determinar si es un arma de fuego o un arma neumática.

Relacionado a estos hechos, el barbero de Lazú Báez, de 36 años, fue atendido por paramédicos en el lugar tras sufrir una herida, pero se desconoce si fue por proyectil de bala.

“En el incidente, no se sabe cómo resultó herido, porque él corre y al correr brincó una verja y él no sabe si se cortó con la verja o que un proyectil lo rozó. Así que no podemos determinar eso”, sostuvo Haddock.

Asimismo, apuntó que ya identificaron cámaras de seguridad cercanas al perímetro, por lo que será parte de los materiales que seguirán siendo analizados este viernes para identificar cualquier persona de interés o sospechosa de estos hechos.

El agente Orlando Ramos Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Ana María Martínez Orama asumieron la pesquisa en este caso.

Con esta muerte violenta aumentó a 388 el número de casos reportados en lo que va de año, lo que se traduce a 12 casos menos que los reportados para la misma fecha el año pasado.