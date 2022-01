La directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, catalogó de inaceptable y peligrosa para la democracia la dilatación de la Policía en entregar los datos de las muertes y personas heridas de gravedad por la fuerza policíaca en 2021, luego de que la Uniformada solicitara 15 días adicionales para suministrar la información.

“Que hoy día tenga que ir al tribunal para acceder a la información es inconcebible e inaceptable. Si tienes el poder de utilizar la fuerza contra la ciudadanía, lo mínimo que tienes que hacer es ser transparente y explicar cada una de las circunstancias en que una persona perdió la vida porque un policía intervino”, dijo Narváez.

El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, citó a ambas partes a una vista de cumplimiento de sentencia para el 9 de febrero, luego de que le diera 48 horas a la Policía para entregar a Kilómetro Cero la información y la agencia respondiera pidiendo 15 días.

“Lo que están haciendo es demorando el proceso. Entiendo que necesitan más tiempo para los informes, pero las muertes las tienen documentadas. No necesitan 15 días más para entregarla. [...] No me puedes decir que no hay ninguna (en 2021) y entregarme una tabla vacía. Eso sí es peligroso y es esconder información pública, que es indispensable para la democracia”, denunció, el jueves, la defensora de derechos humanos.

Mientras, el portavoz del Negociado de la Policía, Pedro Sánchez, rechazó que la agencia esté ocultando información.

“Rechazamos toda expresión o alegación que indique que el Negociado de la Policía está ocultando información sobre personas heridas o muertes ocasionadas por uso de fuerza de un miembro de la agencia. Los eventos que cita la demandante, alegando que se han ocultado, han sido ampliamente documentados y publicados por la prensa en Puerto Rico”, sostuvo Sánchez mediante comunicación escrita a El Nuevo Día.

Narváez alegó que, en dos entregas consecutivas, la Policía ha compartido una tabla en blanco, en la que se supone se desglosara la información de las personas que han muerto o han sido heridas de gravedad por el uso de fuerza policial en 2021.

La solicitud de Kilómetro Cero inició en 2019, cuando la Policía se negaba a entregar los Informes de Uso de Fuerza, un formulario que llenan los agentes con una descripción específica de los actos que motivaron el uso de fuerza.

Luego de una apelación por parte de la Policía, Kilómetro Cero llevó el caso al Tribunal Supremo, que ordenó la entrega de información el 28 de mayo de 2021 y refirió nuevamente el caso al Tribunal de San Juan.

“Es imposible que no hayan ocurrido muertes durante el 2021. Eso sería una anomalía excepcional porque, por lo general, hay un muerto por mes”, aseveró Narváez, quien compartió que, tras la recopilación de información de la prensa, existen más de 10 casos de personas heridas de bala por intervenciones con la Policía en 2021.

La moción al Tribunal Superior de San Juan fue presentada por los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Además, Narváez detalló que su organización desea conocer los datos sociodemográficos de quienes han sido heridos por la Policía para analizar cómo la fuerza policíaca es ejercida contra la ciudadanía y sus diversas poblaciones. La información de las muertes y personas heridas es observada por Kilómetro Cero junto al Human Rights Data Analysis Group.

Según los datos recopilados por Kilómetro Cero, desde 2014 hasta 2022 han ocurrido 75 casos de víctimas fatales por fuerza policíaca en Puerto Rico, sin contar los eventos que no han recibido oficialmente del 2021.

“Si esas muertes no están adheridas a los parámetros constitucionales y legales más rigurosos del uso de fuerza del Estado para preservar la vida de las personas, entonces, no son muertes legales; son ejecuciones extrajudiciales. Y si no creemos en la pena de muerte, no podemos creer entonces tampoco en que los policías estén matando a la gente sin adherirse a los protocolos más rigurosos”, advirtió la directora de Kilómetro Cero.