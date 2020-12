El Negociado de la Policía informó hoy que ordenó el cierre de un negocio en Ciales que no cumplía con la Orden Ejecutiva 2020-080 para combatir el COVID-19, producto de una ronda de intervenciones realizada entre viernes y sábado en horas de la tarde.

Según la Uniformada, “El Desahogo” en Ciales no contaba con un protocolo de COVID-19 certificado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR-OSHA, por sus siglas en inglés).

En Ciales, “El Chalan” también fue multado por el Departamento de Hacienda por $2,000 por adquirir y vender botellas sin sellos de importador, operar máquinas de entretenimiento sin licencia y por no tener los permisos municipales o del gobierno para operar múltiples barras.

La ronda también resultó en varias infracciones en Morovis. En este pueblo, “El Eucalipto” fue multado por Hacienda por $2,000 por no cobrar el Impuesto sobre Venta y Uso (IVU) y no entregar recibos de compra a sus clientes, y otros $500 por adquirir y/o vender botellas sin sello de importador y administrador. Mientras, “Kandilejas” fue multado por $1,000 por Hacienda por una infracción no especificada. También, la lechonera “Los Hermanos” fue multada con $500 por Hacienda por no tener sus licencias y permisos en un lugar visible.

Por otro lado, “El Barrilito” fue multado por $500 por Hacienda por no tener sello de importador en botellas de alcohol. “She’ll Barahona” también fue multado por $500 por Hacienda por no tener licencia para venta de piezas de vehículos, más una segunda infracción de $500 por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en los predios del establecimiento.