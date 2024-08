Cinco empleadas de una escuela en Bayamón resultan afectadas por un escape de gas

“No hubo una explosión en el comedor. No fue que explotó una línea de gas que se utiliza rutinariamente en el comedor. No explotó un tanque de gas que se utiliza rutinario en el comedor. Fue un tanque de gas de la compañía que estaba llevando a cabo el proceso de sellado”, reiteró el comisionado.

Anteriormente, la Policía informó que múltiples versiones del suceso fueron reportadas, entre ellas una posible explosión. No obstante, esta última información no fue confirmada por las autoridades.

No obstante, González entiende que la situación no afectaría el inicio del año escolar pues ya se había establecido “un plan de modificación alterno de horario para poder atender los niños en horario donde no estarían llevando a cabo el proceso de sellado de techo”.