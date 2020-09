Después de varias horas de interrogatorio, uno de los coordinadores de la fiesta que reunió a cientos de personas en una finca de Morovis este pasado fin de semana sin mascarillas ni distanciamiento social, fue citado por las autoridades para el 21 de septiembre tras ser detenido en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

El hombre identificado como Michael Miles iba a ser trasladado hoy a la Comandancia de Arecibo hoy, pero dos abogados llegaron al aeropuerto y gestionaron que fuera citado para una fecha posterior.

A su salida, el abogado del detenido, Pedro Rivera Martínez, aseguró que su cliente no estaba cooperando con la investigación, pero los investigadores de Salud ya habían indicado horas antes que sí había admitido y que estaba ofreciendo información.

La Policía también detuvo hoy a otras dos personas, no los pudo mantener detenidas porque no tenían la evidencia suficiente y no cooperaron. No obstante, Salud está convencido de que sí estuvieron en la actividad.

“La información que tenemos es que él (Miles) es uno de los que participó y que posiblemente fue uno de los coordinadores, eso es parte del proceso de investigación”, detalló más temprano a El Nuevo Día el comandante de la región policiaca de Arecibo, el teniente coronel José Rosario Polanco.

Además de posibles violaciones a la orden ejecutiva, los detenidos podrían enfrentar cargos por mentir en la declaración que hicieron en los documentos del COVID-19 cuándo entraron a Puerto Rico.

Asimismo, el oficial precisó que la Policía logró dar con la mujer identificada como Nancy Aguilera, quien aparentemente fue quien firmó el contrato con la finca Los Tres Mangoes. Al principio, la mujer no se mostró colaboradora con las autoridades y hasta borró sus cuentas en las redes sociales.

“Ya ha habido un acercamiento, tuvo comunicación telefónica con el agente Jesús Herández, quien es el jefe de Investigaciones del Departamento de Salud y ya tuvo comunicación su abogado, así que entendemos que entre hoy y mañana debe haber un acercamiento para poder entevistarla y entender su participación en esta actividad”, dijo.

Las violaciones a la orden ejecutiva son delitos menos graves que implican multas. Estará por verse si las autoridades proceden con algún elemento adicional por el hecho de que intentaba abandonar el país.

Ante eso, Rosario Polanco dijo que la Policía cuenta con los alcances legales suficientes para proceder criminalmente contra los organizadores del evento. Precisó que la orden ejecutiva es clara y prohíbe la celebración de este tipo de actividades en medio de la pandemia.

“La preocupación inicial mayor es identificar a estas personas y durante la investigación dar con la posible comisión de delitos de ellos, pero a la misma vez evaluar si ellos cumplieron con los requisitos, si se hicieron la prueba (de COVID-19) y evaluar la posibilidad de que ninguna de estas personas haya venido de otro país o estado contagiado con COVID-19″, estableció el oficial. “En la medida que tengamos los alcances legales vamos a proceder criminalmente con los casos que apliquen y tengamos evidencia”, dijo.

Hasta ahora, las autoridades no habían dado con ninguno de los organizadores del evento, aunque sí habían entrevistado al dueño de la finca, Edgardo Negrón, quien defendió que orientó a los coordinadores sobre los protocolos a seguir ante el COVID-19.

Cuestionado sobre qué responsabilidad recaería sobre Negrón, el teniente coronel dijo que este está citado para mañana ante la Policía para la posible radicación de cargos criminales.

“Él (Negrón) bajo la orden ejecutiva tiene una responsabilidad como dueño de arrendador de este local, así que esto es parte de la investigación”, precisó.

La actividad estaba relacionada a una compañía de inversiones, pero la Policía no interesa dar con la empresa, sino con quienes suscribieron el contrato.