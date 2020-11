Para el próximo Día de Acción de Gracias, cuando muchas familias estarán comiendo pavo con arroz guisado, probablemente los confinados de las instituciones carcelarias en Puerto Rico estarán en una huelga de hambre como denuncia a la “miserable” comida con la que son alimentados.

Así lo estableció la portavoz de los reos en la isla, Francheska Colón, al adelantar que en cualquier momento la población penal podría comenzar a dejar de comer para obligar al Departamento de Corrección y Rehabillitación (DCR) a tomar acción con la empresa Trinity Service, que distribuye los alimentos en las cárceles, ya que la compañía no debería estar distribuyendo alimentos en la agencia.

“Aquí el secretario (de Corrección) Eduardo Rivera Juanatey no ha querido hacer nada. Él y la agencia tienen la potestad de decirle a Trinity Service recojan y vállanse. Aquí el Tribunal Supremo resolvió que Trinity ya no puede trabajar allí y le corresponde a Carolina Catering ofrecer los servicios de comida. Eso no ha pasado y ya los hombres y mujeres que están confinados no pueden esperar más”, señaló Colón en entrevista con El Nuevo Día.

La controversia entre Trinity Service y Correción llegó al Tribunal Supremo luego de que la agencia iniciara una subasta para contratar a una nueva empresa en sustitución de Trinity debido a que esta última no ha cumplido con los estándares de comida que se le suple a la población penal.

La contratación de Carolina Catering como la nueva empresa incluiría, sin limitarse, la remodelación de las áreas de cocina en las cárceles, elaboración de alimentos y operar las comisarías.

Sin embargo, Trinity Service acudió varias veces al Tribunal de Apelaciones hasta que llegó al Supremo, corte que declaró un no ha lugar a su petición de permanecer contratada por Corrección.

“Llevamos tres años en esas y Corrección no ha tenido prisa en decirle a Trinity que tiene que irse de una vez. Para que tengas una idea, ahora mismo los desayunos son un pedazo de pan, un pedazo de jamón frío y un jugo. No estamos hablando de un niño que se abastece con eso, sino de hombres y mujeres desarrollados. Además, el almuerzo en ocasiones es repollo con tuna y unas galletas export sodas, o si no cuatro raviolis con galletas. Eso no es una comida digna”, acotó Colón.

Dijo, además, que varios confinados han sido diagnosticados con desnutrición, úlceras en el estómago y gastritis a consecuencia de la mala alimentación.

“Allí la comida la han tenido que devolver porque muchas veces apesta, está expirada o podrida. Ellos sí están pagando por delitos que cometieron, lo sabemos, pero eso no justifica que sean tratados como animales. Esos hombres y mujeres confinados tienen un derecho constitucional que los cobija”, manifestó.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con el secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, pero, en su lugar, la portavoz de la Oficina de Información Pública, Joanny Santos, envió declaraciones escritas en las que desvinculó a la agencia del lío con Trinity y afirmó que la resolución del problema le corresponde a la Junta de Reconsideración de Subastas.

“En el día de hoy (ayer) la Junta de Reconsideración de Subastas del DCR recibió la notificación oficial del Tribunal de Apelaciones en la que ordena a este foro administrativo realizar el proceso correspondiente para reconsiderar la determinación original que adjudicaba el contrato de alimentos, así como otros servicios a la empresa Carolina Catering. Dicha notificación del TA, se produce luego que el Tribunal Supremo hace unas semanas decidiera a su vez el asunto. Esto es parte del trámite judicial, por lo cual, mientras transcurría, el DCR se encontraba impedido de hacer nada sobre el particular. No es hasta hoy (ayer) que se recibe el mandato del TA que nos otorga nuevamente jurisdicción para entender sobre el asunto”, explicó la funcionaria.

“Le corresponde ahora a la Junta de Reconsideración de Subastas evaluar nuevamente el proceso de reconsideración entablado ante sí por la compañía Trinity. Hasta que ello no concluya, el DCR se encuentra impedido de suscribir contrato alguno sobre este asunto. Ello es el proceso correspondiente que ordena seguir la determinación del Tribunal Apelativo. No puede haber contrato suscrito hasta que la Junta de Reconsideración de Subasta analice los expedientes y notifique su determinación al DCR. La Junta de Reconsideración de Subasta está impedida de comenzar esos trabajos hasta que el TA le notifique su mandato, lo que no ocurrió hasta el día de hoy (ayer)”, abundó.

En respuesta, Colón catalogó las declaraciones como falsas y dijo que la única opción que le queda a la población penal es una huelga de hambre.

“Hemos agotado todos los recursos. Hemos tocado puertas, pero no nos queda otra opción. En cualquier momento, antes de Acción de Gracias, los confinados se irían en huelga de hambre”, puntualizó.