Las autoridades continúan la búsqueda para dar con el paradero de Angie Noemí González Santos, de 29 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 16 de enero.

Tratando de corroborar unas informaciones, grupos de agentes de la Policía llegaron hasta Jayuya durante el fin de semana, indicó el teniente Héctor Maldonado, director de la División de Homicidios de la Policía en el área de Aibonito.

Sin embargo, hasta el momento, no ha sido encontrada.

“El día 15 de enero surgió una información de unos hechos en Jayuya que están bajo investigación... Es relacionado a una querella de detonaciones en el área de Jayuya, donde alegaban que había un vehículo con descripciones parecidas”, dijo Maldonado hoy en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

“Se corroboró, pero no se ocuparon vehículos. No hubo personas heridas y se entrevistó a vecinos, así que no se puede conectar con la desaparición”, agregó.

La querella de su desaparición fue sometida por su esposo, Robert Rodríguez Díaz, el pasado 16 de enero, informó la Policía en comunicado de prensa.

DE CARACTER DE URGENCIA🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 SE LE SOLICITA A LA CIUDADANIA LA COLABORACIÓN PARA PODER LOCALIZAR A LA JOVEN ANGIE... Posted by Personas Desaparecidas - SAIC/Negociado de la Policia de PR on Saturday, January 16, 2021

González Santos fue descrita con 5′ 1″ de estatura aproximadamente, 125 libras de peso, ojos color marrón, tez blanca, pelo rubio, tiene un tatuaje en un muslo y pierna a color, y vestía un pantalón largo color azul y camisa color rosa.

Su vehículo es un auto Toyota Yaris color gris tablilla IVI-859. La querella destaca que el auto tiene una tablilla rosa en la parte delantera y un “sticker” o pegatina de una copa rosa en el cristal delantero.

Rodríguez Díaz alegó a la Policía que por teléfono le indicaron desde el trabajo de González Santos que ella había salido hacia su hogar, pero hasta el momento no ha llegado.

Maldonado indicó que habría salido del hogar de ancianos en Bayamón, donde trabaja como cuidadora, a eso de las 7:00 a.m.

Según la Policía, “González Santos fue vista por última vez por unas amistades en la mañana del viernes 14 de enero de 2021 en el barrio La Vega en el pueblo de Barranquitas en su vehículo”.

Captada en cámara

Por su parte, el capitán José Torres, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Aibonito, indicó ayer que cámaras de seguridad de comercios en el pueblo de Barranquitas captaron a González Santos a eso de las 9:30 a.m. A esa hora también fueron las últimas llamadas telefónicas que habría hecho, según información ofrecida a la Policía.

“No se ha sabido más de ella desde ese momento”, dijo Torres a El Nuevo Día.

Agregó que, desde ese momento, ha continuado la revisión de cámaras de seguridad en distintos puntos para tratar de establecer alguna ruta que haya seguido el auto.

Detalló que los equipos de trabajo que conformaron continúan con las entrevistas de personas en distintos lugares del área.

Mientras, la coordinadora de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía, Damy Viña, señaló que han acudido a corroborar supuestas pistas en varios lugares. “Hasta de Corozal nos ha llegado información, pero no se ha logrado corroborar”, comentó Viña a El Nuevo Día.

Resaltó que también esperan por el resultado de rastreo del teléfono celular de la mujer, así como si su cuenta bancaria ha realizado alguna transacción.

Según Viña, el sábado se reunió el personal que trabajaba con la Alerta Rosa, pero se determinó no activarla debido a que el caso no cumplía con todos los elementos que requiere el recurso para establecer que se encuentra en peligro.

“Pero se activaron los equipos y se divulgó rápido la información a los medios de comunicación para pedir ayuda a los ciudadanos”, explicó Viña.

Según la oficial, la mujer nunca ha reportado algún caso de violencia de género ni ha solicitado órdenes de protección contra alguien.

El agente Ocasio, adscrito a la División de Homicidios de Aibonito, está a cargo de la investigación.

De tener alguna información, se puede comunicar con la Policía de forma confidencial al 787-343-2020 o llamando a la comandancia de Aibonito al 787-735-6800, extensiones 2430 o 2407.