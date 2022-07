El Negociado de la Policía se defendió este martes de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por el arresto de un hombre de 63 años que supuestamente se negó a entregar sus documentos en medio de una intervención, en Aguadilla.

Un vídeo compartido en las redes sociales muestra el momento en que dos agentes intervinieron con Roberto Capella Casellas. En un vídeo, grabado desde un auto que transitaba por el área de la intervención, se observa el momento en que dos uniformados y otro hombre agarran al conductor y lo remueven de su guagua.

Los agentes, luego, movieron al conductor hasta una patrulla y lo lanzaron sobre el bonete para arrestarlo.

El vídeo muestra cuando un oficial agarra al conductor por su camisa para removerlo del bonete de la patrulla, provocando que el hombre cayera al suelo. La Policía alegó, en declaraciones escritas, que el hombre “resbaló y cayó al suelo, provocando que fuera necesario utilizar el Dispositivo Electrónico para controlarlo”.

Otros videos en las redes sociales aparentan ser grabados por personas que acompañaban al conductor. Se les escucha denunciar que el agente que intervino en principio con el hombre lo hizo de manera “agresiva” y exclamaban que no entendían por qué tenían que arrestarlo.

Según las autoridades, la intervención se dio por una infracción de velocidad por parte de Capella Casellas. El informe policiaco añadió que el conductor se negó a entregar los documentos requeridos, “tornándose en una actitud agresiva y obstruyendo la labor de la Uniformada”.

Presuntamente, el hombre residente de Gurabo conducía una Toyota Highlander a una velocidad mayor a la permitida por ley. La Policía agregó que el conductor “procedió a agredir con las manos y pies a los policías” cuando fue arrestado.

El conductor se negó a recibir atención médica, indicó la Policía.

Las imágenes de la intervención han causado indignación en las redes sociales. La directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, denunció que este tipo de casos “ocurre todos los días”, al tiempo que criticó el escenario de “impunidad” en el que trabaja la Uniformada.

“Esta persona no ha cometido un crimen ni nada por el estilo, esto es una infracción administrativa. Si se interviene con alguien en ese contexto, la obligación del policía es demostrar que es un funcionario público, demostrar paciencia… tiene que establecer estrategias no violentas para que las situaciones tensas no escalen”, comentó en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Agregó que el conductor podría presentar una querella, aunque señaló que sería una “cosmética”, pues la misma se tiene que radicar precisamente ante la Policía.

“Ellos piensan que tienen licencia para abusar a la menor provocación y contra precisamente los grupos más vulnerables, porque con los bravos de verdad, con esos no se meten. Se meten con los ancianos, con los drogadictos, con las personas sin hogar, con los inmigrantes”, planteó.

Los oficiales que intervinieron en el arresto son el agente Xavier Muñoz y el sargento Losangel Acevedo. El teniente Víctor Méndez consultó con el fiscal Víctor Román, quien instruyó a radicar los cargos correspondientes en horas de la mañana de hoy.