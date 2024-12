Según Muldrow, los acusados “distribuían fentanilo, suboxone, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética en las cárceles de Puerto Rico. Explicó que los cargos alegan que la conspiración duró, por lo menos, durante los pasados cuatro años, pero no descartan que haya ocurrido desde antes.

Alegó que la distribución del contrabando ocurrió “utilizando vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, que transportaban los paquetes que contenían las drogas”.

La acusación plantea, además, que “en limitadas circunstancias, empleados participaron en la introducción y distribución de sustancias ilegales para el Grupo de los 31. En otras instancias, hubo empleados que también les proveyeron “inteligencia” y “fallando en documentar y reportar incidentes, como es requerido”, así como en no reportar “como evidencia artículos ocupado”.

No obstante, entre los acusados no figura ningún guardia del DCR. La secretaria de esa agencia, Ana Escobar, indicó que hasta el momento ningún oficial tampoco se encuentra suspendido o enfrentando algún proceso administrativo por este caso.

Sin embargo, Escobar no descartó que haya algunos bajo investigación, mientras que recordó que durante los cuatro años de administración 13 empleados correccionales han sido procesados por participar en el contrabando de drogas en las cárceles.

“Continuará. Hay otras fases adicionales y espero que todos aquellos que se hayan prestado para esta actividad ilícita salgan fuera del sistema correccional lo más pronto posible, tanto confinados, como empleados del DCR. No nos honra el corrupto dentro de la agencia. Nos mancha”, indicó Escobar.

“Los eventos sí han ocurrido y hay eventos bajo investigación, y no podemos descartar en estos momentos absolutamente nada”, agregó la funcionaria, en un aparte con El Nuevo Día. “Puede haber otras etapas de esto (el caso) y puede incluir arrestos de empleados en algún momento”.

Cuando se le preguntó si han identificado a empleados del DCR vinculados a actos de corrupción, la funcionaria contestó que “eso está bajo de investigación y esa etapa no ha culminado”.

Manifestó que hasta que no haya una acusación formal, lo que conoce es sobre “meros comentarios que discurren en las facilidades correccionales sobre quien pudiera estar involucrado en una actividad ilícita. Para eso están las agencias con las que compartimos información. Hasta que no haya una acusación, no podemos actuar contra ninguno de los compañeros”.