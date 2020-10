El gobierno anunciará esta semana desde cuándo los ciudadanos podrán renovar sus licencias de conducir a través de la aplicación del “CESCO Digital” del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), indicó esta tarde el portavoz de la agencia, Juan José Díaz.

“En el App Store de iPhone y Android salió hoy que en la aplicación se va a poder renovar la licencia, pero esa funcionalidad todavía no está disponible”, sostuvo Díaz.

Agregó que “estamos finiquitando unos detalles, porque requiere una orientación a los ciudadanos de cómo se puede hacer”.

De acuerdo con el funcionario, "la fecha de cuándo se podrá renovar la licencia en la aplicación va a anunciar esta semana, con toda la información de cómo va a funcionar”.

El gobierno ya tenía planificado hacer el anuncio esta semana, pero la actualización se reflejó hoy en el App Store, pero la funcionalidad todavía no estaba disponible. (ELNUEVODIA.COM)

El anuncio coincide con lo adelantado por El Nuevo Día esta semana, cuando la principal oficial de innovación e informática del gobierno de Puerto Rico, Glorimar Ripoll Balet, indicó que la renovación de la licencia de conducir en la aplicación estaría disponible antes de que termine este año.

Díaz indicó que no solo se podrá renovar la licencia de conducir, sino también las identificaciones regulares y la llamada “Real ID”.

Los ciudadanos podrán renovar con 60 días de anticipación a la fecha de expiración, aunque Díaz destacó que si se firma un proyecto de ley pendiente ante la gobernadora Wanda Vázquez, se podrán renovar con hasta 150 días de anticipación.

Ese mismo proyecto extendería la vigencia de las licencias de conducir de seis a ocho años.

Esta semana, Ripoll dijo que aspira a que la aplicación no se detenga en la renovación de licencias. “Tenemos una agenda muy agresiva. La realidad es que la renovación de licencias acapara nuestros esfuerzos en estos días, pero igualmente tenemos los traspasos, la renovación de marbete y otros servicios”.

“Para mí el centro de la innovación gubernamental es el ciudadano. Algo que me sorprendió cuando me uní al servicio público es que no necesariamente el ciudadano está como la prioridad”, reflexionó la ingeniera, quien aseguró que en más de una reunión ha tenido que exhortar a los funcionarios a “ponerse el sombrero de ciudadano” para priorizar las soluciones que simplifiquen los servicios en vez de solo cambiar procesos internos en las agencias.