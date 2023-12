Un cadáver en estado de descomposición fue encontrado esta tarde por agentes de la Policía en la PR-165, debajo del puente de las banderas, en Levittown, Toa Baja,

Así lo confirmó a El Nuevo Día el inspector Robert Ramos, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

“No hemos podido establecer una identidad o identificar heridas en el cuerpo dado el avanzado estado de descomposición en que está el cuerpo, que del cuello para arriba está en esqueleto”, indicó el inspector a través de llamada telefónica desde la escena.

“El cuerpo está pillado entre la columna y las piedras, debajo del puente y el agua le ha estado pegando así que eso ha hecho que el proceso de descomposición se acelere”, añadió.

No obstante, Ramos sí confirmó que se trata de un hombre que, según las condiciones del cuerpo, estima ha estado muerto por más de 30 días. Ello levantó su suspicacia y, al momento, investiga si está relacionado con una persona desaparecida reportada a principios de diciembre.

“Por las condiciones del cadáver, me parece que ha estado ahí por un mes o más. Podría ser un jóven reportado desaparecido en Bayamón el pasado 8 de diciembre”, explicó aunque dijo que hasta que no se corrobore la identidad del cuerpo no se podrá saber con certeza.

“No podemos identificar signos a simple vista para saber si fue asesinado, si fue un accidente, si fue lanzado desde el puente. Tenemos que esperar a que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) recoja el cuerpo y determine la causa de muerte”, dijo.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades, indicando que habían encontrado una persona muerta en el lugar, al llegar los agentes, encontraron un cuerpo sin vida, en estado de descomposición.