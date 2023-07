La Policía entrevistará a los dos hermanos de la menor de dos años que anoche falleció al ahogarse en la laguna de la barriada Cantera, en Barrio Obrero.

De acuerdo con la investigación policiaca, la madre de la menor de dos años, quien no fue identificada, relató que le dio de comer a la niña y la puso a dormir para atender a los otros dos niños en el hogar. Poco tiempo después, la mujer se percató de que la niña no estaba en su cuarto. Tras confirmar con su esposo de que este no se había llevado a la niña, la mujer alegó que salió de la casa buscando a la infante y fue un vecino quien divisó a la niña boca abajo en la laguna.

Como parte de la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), los dos hermanos de la niña serán llevados por su abuela para ser entrevistados “y poder establecer exactamente lo que ocurrió”, aseguró la teniente Wanda Torres, directora auxiliar del CIC de San Juan. Los hermanos tiene cuatro y ocho años, respectivamente

PUBLICIDAD

De acuerdo con Torres, la mujer aseguró a la Policía que la verja y las puertas del hogar se encontraban cerradas completamente previo al trágico suceso. Al momento, la Uniformada no cuenta con detalles sobre cómo esta menor pudo lograr escapar de su casa y terminar en la laguna y estos detalles forman parte de la investigación que llevan a cabo las Divisiones de Homicidio y de Delitos Sexuales del CIC.

A preguntas de este medio sobre por qué los niños están bajo el cuidado de su abuela actualmente, la teniente explicó que es un protocolo que siguen los fiscales en casos donde los padres tienen cargos anteriores.

“No es que se le quita (la custodia), pero como mamá tenía unos casos previos, pues la fiscal pone a los menores bajo la custodia de un familiar cercano en lo que termina de investigar y decide si devolver los nenes o no”, detalló Torres.

Según la teniente, la mujer había sido referida al Departamento de la Familia (DF) anteriormente por no llevar a su hijo de ocho años a la escuela.

Como parte del proceso investigativo, además, se espera que los agentes de la División de Homicidios y de Delitos Sexuales soliciten los récords médicos de la infante, al igual que el resultado de la autopsia llevada a cabo por el Instituto de Ciencias Forenses y prosigan con el proceso de entrevista abarcando también a los vecinos de la familia.

Por su parte, la secretaria interina de Familia, Ciení Rodríguez Troche, confirmó por medio de declaraciones escritas que los otros dos menores fueron puestos bajo el cuidado de su abuela al tiempo en que lamentó otra muerte más de un menor a causa de un ahogamiento accidental en la isla.

“Esta vez quiero ser bien enfática y recordar que hay descuidos que cuestan vidas. Existen incidentes que son altamente prevenibles y las muertes de menores por ahogamiento en playas, ríos y piscinas están incluidas en ese grupo. En muy poco tiempo, apenas segundos, un niño pequeño puede ser arrastrado por la corriente o puede tirarse a una piscina sin la supervisión de un adulto”, advirtió la secretaria.