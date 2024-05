Llamado a no bajar la guardia: lluvias por vaguada comenzarán a media mañana

No obstante, el meteorólogo reconoció que las vaguadas son eventos atmosféricos difíciles de predecir y, combinado con un flujo leve de vientos, no permite a los científicos determinar con claridad hacia qué zonas de la isla podrían desplazarse los campos de lluvia .

“Debido a que los vientos están bien leves, estos aguaceros no tienen una dirección. O sea, no hay ningún indicativo para nosotros, los meteorólogos, que nos pueda dar un indicio de hacia dónde se dirige ese campo de lluvia. Por eso, cuando tenemos estos vientos leves, es un reto para el meteorólogo identificar qué áreas serán mayormente afectadas , todo va a depender de cuán fuerte sea esa tronada, de cómo va a interaccionar con otras tronadas”, añadió a la vez que explicó que es por esa razón que ayer se emitió una advertencia de inundaciones repentinas hasta el domingo a las 6:00 p.m.

Sin embargo, a las 7:00 a.m. del viernes todas las advertencias que se activaron durante la madrugada del viernes para la zona este y sureste caducaron, excepto por la de inundaciones repentinas en Patillas, que estará en efecto hasta las 7:45 a.m .

Sin evidencia de tromba marina

“ No he visto videos que nos puedan indicar que había una nube de embudo y que tocó mar en este caso, pero sí hubo daño evidente por vientos ”, indicó Morales.

“Todavía no se ha comprobado nada sobre la supuesta tromba marina en Arecibo. No hemos recibido video de la nube de embudo y ni de los vientos que me indiquen que fue un tornado o una tromba, así que lo que vamos a estar haciendo durante el día de hoy es viajar hasta el sector a ver si hay evidencia de si hubo una tromba marina o un tornado ”, recalcó.

“Como los vientos se tornan leves y no hay ninguna fuente en el Atlántico que genere oleaje, como algún frente frío o una baja presión fuerte, no va a haber mucho oleaje. Va a estar bastante tranquilo, pero eso no quiere decir que las condiciones están óptimas para ir a la playa porque estarán peligrosas en cuestión de tronadas y aguaceros, y no debemos olvidar que el agua es un conductor de electricidad así que se recomienda no entrar en cuerpos de agua durante eventos de tronadas y relámpagos”, dijo.