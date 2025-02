“Se armó la balacera y mataron a esos dos muchachitos... Yo estoy herido. Me dieron un tiro con salida de un lado al otro”, expresó Miguel Colón , de 60 años, quien caminaba por la comunidad mientras las autoridades trabajaban la escena en la que se ocupó un rifle de alto calibre y más de 100 casquillos de bala.

Pero Colón no fue el único que vivió la pesadilla provocada por unos sicarios que dispararon a mansalva. A metros de distancia, otra vecina aún no salía del asombro con lo que había pasado. Narró, incluso, que los gatilleros bajaron la calle tiroteando, y luego, subieron nuevamente disparando.

“Eso fue terrible. Eso fue impactante. Yo padezco del corazón. El corazón se me fue a la garganta. Todavía no sé lo que pasó bien. Sé de la muerte de los hermanitos. Yo conozco el muchacho (del grillete)”, mencionó Carmen Rivera , quien hizo un llamado a las autoridades a aumentar la seguridad en la zona, ya que “pasan muchos carros tiroteando”.

“Eso que pasó anoche. Yo me quería morir. Me dio taquicardia porque yo padezco del corazón. Al oír eso, agarré a mi esposo por la mano y me lo llevé para el baño porque es paciente de diálisis. Eso fue cuando pasaron (la primera vez) porque después pasaron otra vez y ahí le dije: ‘No, vamos a quedarnos aquí’”, dijo.