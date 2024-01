El joven jinete de 20 años, Luis Yamil Marcano Pastrana, quien falleció este domingo luego de que su motora fuera impactada por un conductor que se dio a la fuga, se había enterado recientemente de que sería padre, según comentó a El Nuevo Día uno de sus instructores de hipismo, Wilfredo Lozano.

“Él me había dicho que que iba a ser papá. Él estaba bien contento (...) Creo que se enteró el viernes y les iba a dar la noticia a sus padres el Día de Reyes”, expresó Lozano, quien fue instructor de Marcano Pastrana en la escuela vocacional hípica Agustín Mercado Reverón.

Pese a que el joven egresó de la escuela en 2022, mantenía una relación estrecha con su instructor. Lozano comentó que, más allá de ser su estudiante, veía al jinete como un hijo.

“Siempre fue bien apegado a mí. Siempre me llamaba para cualquier cosa. Inclusive el viernes me había llamado porque me vio pasar en el carro y me llamó diciendo: ‘Ey, mister. Lo estoy viendo. ¿A dónde va?’“, relató entre risas.

Con un profundo dolor en mi corazón por la pérdida de Luis Yamil , quien nos ha dejado demasiado pronto. Luis fue una... Posted by Wilfredo Willie Lozano on Sunday, January 7, 2024

“Él era el el corazón del grupo, como uno dice. Era el que le brindaba la alegría al grupo. Era el que siempre tenía los chistes”, añadió.

Lozano también lo recordó como un joven aplicado que tenía una habilidad innata con los caballos. “Siempre tenía preguntas para superarse. Él era de esos estudiantes que si creía que lo hacía mal, pues me preguntaba a mí: ‘¿Cómo lo hice? ¿Usted cree que lo hice bien? ¿Qué puedo mejorar?“, narró.

Esas preguntas y su disciplina llevaron al joven jinete a obtener su primera victoria, el 1 de enero de 2023, durante su debut como hipista en el Hipódromo Camarero.

Posteriormente, se trasladó a los Estados Unidos y formó parte de un hipódromo, en Kentucky. De igual forma, participó en un hipódromo en Ohio, donde se destacó como líder aprendiz.

Según Lozano, el próximo viernes, 12 de enero, el joven jinete tenía previsto participar en el Hipódromo Tampa Bay Downs, en Florida, pues tenía una carrera asignada.

Su vuelo hubiese partido hoy.

Investigan el incidente como un “hit and run”

Marcano Pastrana murió en la noche del domingo, a eso de las 9:50 p.m., tras ser impactado por una guagua cuyo conductor se fue a la fuga, en la avenida Román Baldorioty de Castro, en Carolina.

Según el informe policíaco, el hipista conducía una motora marca Honda, modelo CRF-450 color blanco, del 2009, frente al residencial público Luis Lloréns Torres, en San Juan, cuando fue impactado por una guagua Ford F-150 de color oscuro.

Este martes, la Policía indicó que se encuentra investigando varios vídeos de cámaras de seguridad como parte de la pesquisa.

“Un testigo indica que vio a una guagua Ford F-150 a las millas, cambiando de carriles, hasta que impactó la motora y el motociclista sale expulsado, y cae en el carril. La guagua se va y viene otro carro que también impacta al motociclista y se va. Un tercer vehículo se queda en la escena”, indicó el teniente Elvis Zeno, del Negociado del Tránsito de la Policía, en entrevista con este medio.

Por tratarse de un “hit and run”, la investigación pasó del Negociado de Patrulla de Carreteras al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.