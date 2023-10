Jobán Rivera Mendoza tenía planes de comenzar una empresa de “landscaping” con su madre, Edmarie Mendoza Carrillo, antes de que una intervención policíaca pusiera fin de manera trágica a ese futuro.

El joven, de 21 años, fue detenido por los agentes Ismael Miranda Rodríguez y Héctor Custodio Cruz el pasado 23 de julio, a eso de las 1:00 a.m., cuando presuntamente viajaba a exceso de velocidad por la carretera PR-3, en la jurisdicción de Carolina. Posteriormente, en circunstancias que están bajo investigación, fue baleado.

“Eso fue un asesinato”, denunció la mujer sobre el suceso.

En el informe policíaco, las autoridades alegaron que el incidente terminó en un “homicidio justificable” porque Rivera Mendoza presuntamente disparó primero.

No obstante, un vídeo de seguridad compartido por la organización Kilómetro 0, y que Mendoza Carrillo confirmó fue entregado a ella por la Policía, muestra el momento en que un agente detuvo al hombre y, durante la intervención, grita “arma de fuego, arma de fuego” a su compañero, desenfunda su pistola y realiza un disparo a quemarropa.

La organización mostró, además, un informe de los paramédicos que acudieron a la escena en la que resaltaron que los oficiales en la escena se negaron a quitarle las esposas a Rivera Mendoza mientras recibía asistencia.

“En ningún momento se ve un arma, ni cuando (Jobán) empuña un arma, ni cuando saca un arma, ni cuando dispara un arma, nada de eso”, comentó la madre, quien señaló el momento en que uno de los policías metió su arma de reglamento dentro del carro que conducía el joven.

“O sea, eso no fue ni un accidente, que se le escapó el tiro, o que se sintió amenazado. Él lo cogió de espalda. Eso para mí fue un asesinato”, reiteró la madre.

Uno de los disparos de los agentes hirió de gravedad a Rivera Mendoza, quien llegó al Hospital Universitario Dr. Federico Trilla esposado y sin signos vitales. Los médicos de turno pronunciaron su muerte cerca de las 2:00 de la mañana de ese día.

Previo al incidente

De acuerdo con Mendoza Carrillo, su hijo trabajaba en el Hospital Auxilio Mutuo recogiendo las camas de los pacientes y también se dedicaba a pintar casas y recortar patios. Ambos tenían el sueño de crear su propia empresa de mantenimiento de patios, para la que la mujer asegura ya habían comprado camisas y creado tarjetas de presentación.

“Él se buscaba el peso honradamente”, comentó.

La noche del trágico incidente, el joven regresaba a casa de su abuela, en Carolina, luego de compartir con varias amistades.

“Yo lo llamé y nunca me contestó. Le escribí pues que cómo estaba, o sea, que qué hacía, y lo que me puso fue ‘Bajando’. Fue su única contestación”, dijo. Ese fue el último mensaje que la mujer recibió de su hijo.

Por su parte, luego de los hechos que ocasionaron la muerte de Rivera Mendoza, la Policía reportó que, dentro del carro que este conducía, alegadamente se recuperaron casquillos de bala y sustancias controladas.

Este medio le preguntó a Mendoza Carrillo si las autoridades le ofrecieron detalles de la evidencia recopilada en el carro de su hijo, pero la mujer informó que lo único que le entregó la Policía fue el vídeo del suceso y que nunca le revelaron detalles sobre drogas o el arma de fuego que el joven presuntamente disparó contra los oficiales.

“Si hay algún casquillo de bala, como ellos dicen, asumo que es de la pistola del guardia, porque él le disparó dentro de la guagua y esos casquillos tienen que haber caído dentro de la guagua”, dijo Mendoza, quien, además, cuestionó la veracidad de la versión que ofreció la Policía a los medios.

“Con tanta mentira que dijeron los guardias desde el principio hasta el final, no sé qué es verdad y no sé qué es mentira… Nada de eso me cuadra”, dijo.

También se sostuvo en que no cree que su hijo hubiese intentado atacar a los policías, como alega la versión de las autoridades.

“En ningún momento ahí se ve que (Jobán) se defiende. O sea, él mismo se entregó. No fue que a él simplemente lo cogieron, no. Él mismo se paró y se entregó, porque yo me imagino que ya no le quedaba más fuerza”, expresó la madre sobre lo que ocurrió tras los disparos, con voz quebrada.

Asimismo, hizo hincapié en que ella le enseñó a su hijo a respetar a la Policía y aseguró que le había dicho que, en caso de ser intervenido por un oficial, tenía que detenerse.

“Si un oficial te detiene, tú te detienes y tranquilamente le hablas. Y créeme que lo peor que te puede pasar es que te den una multa”, dijo que le aconsejaba. “Y exactamente en ese video se ve cómo él hizo todo normal. Él se detuvo, él entregó la licencia de conducir en el teléfono y estaba buscando su registración (sic) del vehículo. Y a base de eso, me lo matan”, comentó, para luego cuestionar el impacto que esto puede tener en otras personas que enfrenten situaciones similares.

“¿Cuál es el mensaje realmente que le están llevando a las personas. Voy a tener miedo por ahí si un oficial a mí me detiene... ¿por qué fue eso? ¿Por que tenía trenzas, tenía tatuajes? ¿Por eso fue que simplemente lo viste sospechoso y le disparaste? Eso no es razón”, lamentó.

Mendoza Carrillo reiteró que, aunque no juzga a la Uniformada, sí exige que se haga justicia a la memoria de Jobán y que se investigue el suceso que llevó a su muerte, igual que pidió que, de ser necesario, se encausara a los oficiales.

“Yo quiero justicia, porque así como lo hicieron con mi hijo, sabrá Dios con cuántas personas más lo hagan”, sentenció.

Sobre la pesquisa

Por su parte, el Negociado de la Policía indicó el miércoles en la noche, mediante declaraciones escritas, que “en todos los casos de uso de fuerza, se inician múltiples investigaciones paralelas en un marco de transparencia, a cargo de agencias externas a la Policía, tales como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Justicia, y siguiendo las normas del Tribunal Federal, que monitorea la Reforma de la Policía. Por tal razón, en estos casos, el Negociado de la Policía no puede ni debe emitir expresiones”.

Del mismo modo, el Departamento de Justicia confirmó, también el miércoles, que llevan a cabo una investigación sobre el incidente que culminó en la muerte de Rivera Mendoza.

“Confirmamos que existe una investigación en curso en el Departamento de Justicia sobre las circunstancias en que falleció un joven de 21 años durante una intervención de la Policía. Para proteger el proceso investigativo, no emitiremos comentarios adicionales al respecto”, expresó el organismo judicial mediante declaraciones escritas.