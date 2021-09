Los médicos desconectaron hoy de las máquinas que lo mantenían con vida al pequeño de dos años que fue transportado el miércoles de la semana pasada al Hospital Pediátrico, en Río Piedras, donde llegó con un cuadro de intoxicación con cocaína, confirmó el portavoz del Negociado de la Policía, Axel Valencia.

“Sí, me dijo el capitán (Luis) Díaz que el menor fue desconectado”, expresó Valencia en referencia al director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Más temprano, Díaz había certificado que médicos no habían detectado actividad cerebral en el pequeño. “El médico de apellido Iglesias certificó que no había actividad cerebral”, señaló Díaz, quien no pudo precisar el primer nombre del galeno.

“Esto es un caso que los estamos trabajando desde el día 23 (de septiembre). Hemos estado investigando esta situación, está en curso en nuestras facilidades del Negociado de la Policía y ahora continuaremos con la investigación y esperando a ver realmente lo que va a hacer el Departamento de Justicia”, afirmó Díaz.

PUBLICIDAD

Abordado sobre si se perfila una posible radicación de cargos en el día de hoy, Díaz sostuvo que ello no está claro aún. “Depende del Departamento de Justicia y de quiénes serían las personas acusadas, si es una o más... el Negociado de la Policía de Puerto Rico está disponible”, expresó.

“El proceso investigativo está encaminado. Hay que corroborar una información que tenemos. Realmente, dependemos de esa información y de unas corroboraciones, pero vamos bien”, sostuvo.

El niño, quien reside en el residencial Ernesto Ramos Antonini de Río Piedras, fue llevado al Hospital del Maestro en la noche del pasado miércoles, y luego referido al Hospital Pediátrico del Centro Médico en Río Piedras, donde pruebas toxicológicas detectaron cocaína en su organismo.

En entrevista con El Nuevo Día, la subadministradora de la Administración de Familia y Niños (Adfan), Glenda Gerena, había indicado que la madre del menor alegó desconocer cómo la droga había llegado al niño.

Durante el fin de semana, investigadores del Negociado de la Policía y la Fiscalía de San Juan entrevistaron también a la abuela y a un tío del niño en relación a los hechos.