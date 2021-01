La familia del químico industrial Obam Onibal López Santiago está esperanzada en que reinará la justicia, luego de que el tribunal determinó causa para arresto contra Juan Lucas Martínez Ríos, quien era su pareja y es acusado de asesinarlo el año pasado en Caguas.

El tribunal emitió su decisión luego de que el Departamento de Justicia fue en alzada contra el sospechoso, tras sufrir un revés en noviembre de 2021 cuando la jueza María Rojas determinó no causa.

Dixia López Santiago, la hermana del químico que trabajaba para la farmacéutica Vertex con sede en Boston, Massachusetts, relató a El Nuevo Día que tras la primera decisión del tribunal no descansaron para que la Fiscalía presentara una vista en alzada.

Fue el 22 de agosto de 2020 cuando Martínez Ríos, de 34 años y enfermero, llamó a las autoridades y reportó que su pareja supuestamente se había quitado la vida en su casa localizada en la urbanización Hacienda San José, en el mencionado municipio.

PUBLICIDAD

Antes del incidente, ambos estaban en una fiesta en la casa de un vecino del acusado, pero, según la hermana de la víctima, su cuñado entró en un “ataque de celos” que dio paso al suceso.

“Siempre supimos que él (el acusado) había asesinado a nuestro hermano. Porque, primero, nadie se suicida con varias puñaladas y luego se certifica que fue un homicidio con Ciencias Forenses y encima de eso tenemos una persona que llamó el día que lo asesinó indicando que mi hermano se había suicidado”, aseguró sobre su versión de los hechos.

López Santiago vivía en Estados Unidos, pero por la pandemia del COVID-19 comenzó a trabajar desde Puerto Rico. Sus visitas a la isla eran frecuentes, pues al menos cada dos meses viajaba a visitar a su familia y a su pareja, con quien llevaba un año de relación. Era natural de Humacao, donde tenía una residencia.

Obam Onibal López era natural de Humacao. (Suministrada)

“Yo, como hermana, lo vi (al acusado) como en tres ocasiones porque mi hermano era bien apegado a mis hijos. En esas ocasiones vino con su pareja y no nos gustó su manera de ser porque trataba de ser como muy presentado, no lo conocíamos y siempre quería estar en la conversación. Era como controlador, mi hermano decía algo y él tenía que controlarlo”, describió. “Desde el día uno no me gustó“.

Resaltan sus ejecutorias de vida

Su hermana lo describe como una persona amorosa, familiar y dada al que no lo necesitara. Contó que colaboraba con múltiples organizaciones para ayudar a niños necesitados y que daba apoyo a jóvenes de la comunidad LGBTTQI que eran expulsados de sus hogares tras el rechazo de sus padres. También era ministro de la iglesia Episcopal en Puerto Rico y se preparaba para hacer lo mismo en Boston.

PUBLICIDAD

López Santiago tenía más de 16 años de experiencia como un auditor de calidad certificado en calidad farmacéutico, control y desarrollo. Antes de unirse a Vertex, trabajó en áreas de calidad de control, desarrollo y servicios técnicos para las farmacéuticas Amgen, Johnson & Johnson, y Bristol Meyers Squibb, respectivamente.

Cursó un bachillerato en Química Industrial y una maestría en Administración de Empresas en Gestión Estratégica y Liderazgo de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Mi hermano estaba al servicio de todo el mundo, era un ser especial. Cuando él llegaba a un lugar todo el mundo sabía que él había llegado. Nunca en mis 37 años de ser su hermana nunca lo vi molesto ni enojado. Siempre tenía esa palabra para ayudarte en el proceso que estuvieras pasando”, acotó.