“Feliz Navidad desde un corazón roto”: el desgarrador mensaje de una madre que perdió a su hijo tras accidente en Mayagüez

“Hoy me falta un pedazo. Tengo una “silla vacía”. Esa de la que tanto he escuchado. Todos quebrados, pero aquí. Hoy el viejo cocinará y mañana nos vemos en casa de Titi Velma”, compartió Hernández Torres en una publicación en Facebook .

“Hoy les hablo de lo frágil de la vida. El 2 de diciembre 2024 hice un ‘to-do’ (lista de cosas para hacer) de todos mis pendientes para esa semana. El día 5 de diciembre tenía frente a mí a mi hijo amado debatiéndose entre la vida y la muerte. Implorándole al de arriba que le diera vida, dispuesta a entregar la mía por la de él. Supliqué al cielo le dejara vivir, cumplir sus metas. No me fue concedido”, agregó.

“Hoy mi hijo vive en otros, ayudando a que otros tengan una mejor navidad. Hoy te invito a que abraces más fuerte, perdones y construyamos juntos un mejor mañana. Desde el dolor, vivamos. Les abrazo como me han abrazado todos estos días. No es la Navidad que esperaba, pero sí he visto manifestado el nacimiento del Salvador a través de ustedes”, concluyó Hernández Torres.