Un gran jurado federal acusó a 14 miembros de una organización criminal de 62 cargos de lavado de dinero y narcotráfico, informó la Fiscalía federal para el distrito de Puerto Rico en comunicado de prensa.

De acuerdo a los documentos judiciales, desde marzo de 2020, los acusados conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí para realizar transacciones financieras de $5 millones relacionados con ganancias procedentes del tráfico de drogas.

Más temprano, la Administración federal para el Control de Drogas (DEA, en inglés) diligenció varias órdenes de arresto que culminó con la captura de cuatro de los acusados: Roberto Brioso Canario, David Luis Zapata Félix, Walter Alexis Daynes Torres y Jesús Alberto Oriol Cabán.

De acuerdo con el portavoz de la DEA en Puerto Rico, Tony Velázquez Vega, las intervenciones se desarrollaron en Aguadilla, Isabela, Caguas, Fajardo y San Juan.

“Tenemos un operativo contra una ganga dedicada al lavado de dinero. Le decimos ganga, pero son grupos que operaban desde esos pueblos. No obstante, como es lavado de dinero, no es lo mismo cuando tienes gangas dedicadas al narcotráfico, porque, en este caso, aunque operaban desde esos pueblos, no quiere decir que solo realizaban el lavado de dinero desde ahí”, explicó esta mañana el funcionario a El Nuevo Día.

Agregó que la organización criminal “tiene tentáculos hasta Latinoamérica”.

Previamente, fueron detenidos Guillermo Andrés Beltrán Osorio, Enmanuel Matos Matos, Edgardo Delgado Carmona, Rafael Cruz Montalvo, Edgar Omar Báez Vargas y Franky Pagán Mendoza. Mientras, las autoridades siguen a la captura de otros tres de los imputados de conspiración.

Asimismo, el pasado 9 de marzo, fue arrestado el acusado Carlos Javier Ruiz-Patiño, quien es uno de los objetivos del Organized Crime Drug Enforcement Task Force (RPOT, en inglés). Este listado “incluye líderes de importantes organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero que son los principales responsables de la amenaza de las drogas en una región”, detalló la fiscalía federal en comunicado de prensa.

“Los narcotraficantes y blanqueadores de dinero operan a nivel mundial, pero esta investigación demuestra que serán llevados ante la justicia dondequiera que se encuentren”, dijo Stephen Muldrow, jefe de la fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico.

Muldrow reconoció el trabajo colaborativo con otras agencias federales, como la DEA, para la desarticulación de la organización criminal.

“Desde narcotraficantes hasta blanqueadores de dinero, la DEA pondrá todo su empeño para que nuestras comunidades sean más seguras y sanas, y para invertir las devastadoras tendencias de violencia y sobredosis relacionadas con las drogas que asolan nuestras Comunidades”, aseveró Denise Foster, agente especial a Cargo de la DEA en el Caribe.

Si son declarados culpables de los delitos de blanqueo de capitales imputados, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Si son declarados culpables de los delitos de narcóticos, los acusados se enfrentan a una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.