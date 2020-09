El Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto por violación a la ley de armas contra el hombre implicado en la desaparición de una menor de 16 años de edad, que posteriormente fue hallada en buen estado de salud.

Originalmente se informó que la menor había sido raptada por el hombre, quien se la llevó en un vehículo en presencia de trabajadores sociales del Departamento de la Familia en el residencial Alturas de Cupey.

Según la querella, los trabajadores sociales observaron que el hombre estaba armado en ese momento.

Además de encontrar causa para el arresto por violación a la ley de armas, el tribunal le impuso a Pedro Cruz Negrón un cargo por maltrato de menores.

En comunicado de prensa, el imputado fue identificado como Pedro Cruz Negrón, de 38 años de edad y vecino de Trujillo Alto. La alegación añade que es el padre biológico de la menor, pero que no la ha reconocido legalmente.

Pese a la alegación de los trabajadores sociales, la fiscal Laura Hernández encontró que no procedía el cargo de secuestro, según explicó la directora del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan, Mayda Ortiz.

“La fiscal determinó que no se configuró el delito de secuestro, ya que la menor alegó que ella se fue de forma voluntaria, que ella no se sintió intimidada, y por lo tanto, no se configuró el delito y la fiscal determinó no radicar por ese artículo”, explicó Ortiz, en entrevista radial con WKAQ 580.

De acuerdo con la Policía, Cruz Negrón enfrenta cargos por portación de armas de fuego en violación a la Ley 168, artículo 6.05.

Sin embargo, además de este encontrar causa por este delito, la jueza Iraida Rodríguez le impuso un cargo por maltrato de menores.

Por ambos delitos le impuso una fianza total de $150,000. Al no prestarla, fue ingresado a la cárcel hasta la vista preliminar.

Después de una búsqueda de horas, Cruz Negrón fue arrestado ayer, jueves, en los predios del condominio Villas del Sol, en Trujillo Alto.

Cruz Negrón tiene expediente criminal por casos de Ley 54, robo y falsificación.