Un hombre que era transportado a un hotel en la madrugada de hoy, jueves, junto con otras dos personas en un automóvil del servicio Uber fue herido de bala luego que desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en un trayecto cerca de la salida hacia la avenida Isla Verde, en Villa Palmeras.

El capitán Luis Díaz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, explicó a El Nuevo Día que se encuentran en el proceso de recopilar pietaje de cámaras de seguridad y continuar con el proceso investigativo para esclarecer el crimen.

El oficial añadió que las tres personas, que llevaban en Puerto Rico unos cuatro meses en calidad de trabajo, fueron contratados para amenizar, con música, un evento relacionado al certamen Miss Universe Puerto Rico, que se celebrará esta noche en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Las tres personas están en Puerto Rico en calidad de trabajo y llevan cuatro meses (en la isla). Uno de los pasajeros (que no resultó herido en el ataque) nos indicó que es el DJ (disc jockey) del evento de Miss Universe”, sostuvo el director del CIC de San Juan.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre que resultó herido compartía con otras dos personas en el Viejo San Juan y optaron por utilizar un Uber para regresar al hotel Fairmont El San Juan, el hotel oficial en el que se hospedan las concursantes del certamen de belleza.

Mientras el conductor del Toyota Corolla color gris de 2020 que recogió al trío de hombres transitaba por la carretera 26 cerca de las 5:00 a.m. de hoy, jueves, un carro oscuro se les colocó al lado derecho, igualó su velocidad y una o varias personas abrieron fuego.

En ese momento, el conductor se desvió hacia la avenida Isla Verde para escapar de el o los agresores y se detuvo en una gasolinera luego que el pasajero en el asiento delantero le indicó que estaba herido. La persona, que no ha sido identificada, recibió dos heridas y fue transportado, primero, al Hospital Universitario doctor Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde fue estabilizado.

La doctora de turno luego refirió al herido al Centro Médico en Río Piedras, donde permanece en condición de cuidado, resaltó la Uniformada.

Tanto el conductor de Uber como los pasajeros en el asiento trasero resultaron ilesos en el ataque. La Policía identificó a los pasajeros como Karl Nana, natural de Maryland y a quien Díaz identificó como el disc jockey que labora con Miss Universe Puerto Rico; y Dylan Fezeu, residente en California. El lugar de residencia del herido de bala no fue confirmado, pues la Policía no ha podido entrevistar a la persona.

Nana, conocido artísticamente como DJ K-Nan o DJ Kay-Nan, actualmente vive en Las Vegas, Nevada, y, el pasado 7 de julio publicó en su cuenta de Instagram que fue contratado como el DJ residente de El San Juan Beach Club en el hotel Fairmont El San Juan.

El productor de música ha colaborado en la confección de canciones de las personalidades de YouTube Jake y Logan Paul. Jake Paul anunció, más temprano en el año, que se mudaría a Puerto Rico y estableció su campamento de entrenamiento en la isla para su combate contra el exmonarca Floyd Mayweather, Jr.

“Estamos levantando el expediente, buscando cámaras (de seguridad), corroborando el estado de salud de la persona que resultó herida. El conductor indicó que escuchó unas detonaciones y el automóvil en el que viajaban recibió los impactos de bala. Al rato el pasajero (en el asiento delantero) le dice ‘estoy herido’. Si el ataque fue específicamente contra esa persona o no, pues eso está bajo investigación”, añadió el capitán Díaz.

El Nuevo Día contactó a Brenda Rodríguez, portavoz de Miss Universe Puerto Rico, quien indicó que las preguntas sobre el incidente debían ser dirigidas al hotel Fairmont El San Juan.

Katerina Sagardía, portavoz de prensa del hotel Fairmont El San Juan, resaltó que “(los perjudicados) No tienen relación cercana con el hotel y no van a formar parte, obviamente, del evento de esta noche”.

Tras solicitar confirmación de si estas personas fueron contratadas para laborar en un evento relacionado al certamen, Sagardía añadió que “fue a través de terceros y nosotros, directamente como hotel, no. (La contratación) fue mediante terceros y no está relacionado directamente con el hotel”.

“(La contratación) No es del certamen. Simplemente, es un evento que iba a tener música pero él no va a estar participando. Tendremos música en vivo, pero será de otro DJ y de otro grupo de música. En conclusión, no estamos afiliados con el DJ. Somos el hotel oficial de Miss Universe Puerto Rico, pero en relación con el DJ, no tenemos relación directa con la persona”, resaltó la portavoz.

Sin embargo, Sagardía declinó mencionar en qué consiste el evento para el que estas tres personas fueron contratadas mediante terceros.

Al ser contactada nuevamente para verificar si el contrato que Nana anunció el 7 de julio en Instagram como DJ residente de El San Juan Beach Club seguía vigente, Sagardía sostuvo que Nana participó en un evento celebrado en el hotel en verano de este año, junto con otros DJs invitados, y resaltó que nunca tuvo un contrato de residencia.