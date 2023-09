Brandon I. Ríos Maldonado, el hombre acusado por el asesinato de la empresaria Rosa Castillo Carranza en hechos que ocurrieron el 17 de marzo de 2020, se encuentra prófugo de la justicia luego de que se removió, por segunda ocasión, el grillete electrónico mientras es enjuiciado en el Tribunal de Caguas.

Ríos Maldonado enfrenta cargos de asesinato, secuestro agravado, destrucción de evidencia, robo agravado, daños agravados, conspiración y violaciones a la Ley de Armas relacionados con el secuestro y asesinato de Castillo Carranza, de 53 años.

La investigación sostiene que Ríos Maldonado, en común y mutuo acuerdo con otros individuos, cometió el delito de carjacking, secuestro y asesinato de la mujer que residía en Loíza.

El fiscal Javier Rivera Rivera, quien litiga el caso por parte del Ministerio Público, supo de la situación hoy, martes.

“Él había presentado una moción en donde había pedido unos permisos para ir al hotel Hampton Inn and Suite en San Juan del 4 al 6 de septiembre. El juez (Daniel López González) nos había dado 24 horas para expresarnos sobre el particular. Yo me expresé por escrito, el 1 de septiembre, oponiéndome a la solicitud”, relató el fiscal.

La ficha más reciente que tiene la Policía de Brandon Ríos Maldonado. (Suministrada)

Rivera añadió que a Ríos Maldonado se le hizo una prueba aleatoria de sustancias controladas, según dictan las condiciones de su libertad bajo supervisión. “Yo entendería (que se le hizo la prueba) con el propósito de (el tribunal) expresarse si estaba o no de acuerdo con esa salida y lo que supe (el viernes) es que la persona dio positivo a cocaína y marihuana”, enfatizó el letrado.

En algún momento entre el viernes y hoy, martes, Ríos Maldonado se cortó el grillete, que usualmente es colocado en uno de los tobillos, y se convirtió en prófugo por segunda ocasión.

Durante una vista celebrada el 1 de abril de 2020, la jueza Sonya Nieves, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Ríos Maldonado y Pablo Valdivieso por el asesinato de Castillo Carranza. Nieves fijó una fianza de $260,000 que Ríos Maldonado no prestó.

Sin embargo, el tribunal aprobó un recurso de habeas corpus luego que transcurrieron seis meses sin que iniciara el juicio contra Ríos Maldonado, por lo que quedó bajo arresto domiciliario y supervisión electrónica en octubre de 2021. Ríos Maldonado se convirtió en prófugo en noviembre de ese mismo año luego que el Tribunal de Caguas expidió órdenes de arresto tanto para él como para Arsenio Laborde Figueroa tras ambos removerse sus respectivos grilletes.

Tras ser capturado el 24 de enero de 2022, Ríos Maldonado cumplió una condena por desacato, pero quedó libre bajo supervisión electrónica por segunda vez al transcurrir más de seis meses sin que comenzara su juicio. El acusado había acudió a todas las vistas del proceso judicial hasta que se removió el dispositivo nuevamente.

Brandon Ríos Maldonado enfrenta cargos de asesinato, secuestro agravado, destrucción de evidencia, robo agravado, daños agravados, conspiración y violaciones a la Ley de Armas relacionados con el secuestro y asesinato de Rosa Castillo Carranza (en la foto), de 53 años. (Suministrada)

“Él cumplió un desacato y luego volvió a ser puesto bajo el mismo mecanismo de grillete”, informó

Pese a la situación, Rivera aseguró que el caso continuaría con el acusado en sala o no.

“El juez le hizo unas advertencias de que si él abandona el proceso el caso podía continuar en ausencia así que procedería a continuar en ausencia” afirmó Rivera, quien resaltó que “sí estamos preocupados (el Ministerio Público) porque esto va a, inevitablemente, dilatar el proceso aún más”.

Ríos Maldonado es buscado por agentes del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Sin embargo, el fiscal detalló que esa agencia radicará una moción de emergencia ante López González para que se expida una orden de arresto, lo cual pudiese dar paso al uso de agentes del Negociado de la Policía en la búsqueda del hombre.

La Fiscalía de Caguas aseguró que tres hombres estuvieron involucrados en el secuestro y asesinato de Castillo Carranza, pero uno de ellos, Christopher Vega Rivera, fue asesinado el 11 de junio de 2022 mientras que el tercer imputado, Hanny Rodríguez Solís, se declaró culpable el 13 de diciembre de 2022.