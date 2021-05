La inspección de las autoridades a la guagua utilizada por Jean Carlos González Rivera, un joven de 24 años desaparecido desde 19 de mayo, no arrojó pistas sobre su posible paradero o por qué razón el automóvil, que manejaba la última vez que se le vio, estaba abandonado en la calle Chevrolet del barrio Santa Rosa III, en Guaynabo.

Así lo estableció el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Luis Díaz Muñoz, durante una entrevista con El Nuevo Día en la que reafirmó que la misión de búsqueda de la Uniformada está enfocada en encontrar al joven con vida.

“Ese vehículo no es de él (Jean Carlos), es del hermano de él, pero era Jean Carlos quien estaba utilizándolo el día en que fue a trabajar. En el vehículo no encontramos ningún tipo de desorden, ningún tipo de características de que lo hayan hurtado mediante apropiación ilegal o carjacking. En el vehículo estaban los uniformes de trabajo de él y no se encontró nada que diera indicio de dónde pudiera estar, tampoco de por qué se dejó allí ni nada de eso”, detalló el capitán vía telefónica.

Añadió, sin embargo, que la guagua Ford Ranger, color negro, no tenía gasolina en el momento en que se encontró, por lo que no descartan que esa haya sido una de las posibles razones por las que el vehículo de motor quedó varado en el mencionado lugar.

La guagua Ford Ranger, negra, que manejaba Jean Carlos González Rivera, de 24 años, quien se encuentra desaparecido desde el 19 de mayo, fue localizada en el barrio Santa Rosa III, en Guaynabo. (Suministrada )

González Rivera, quien trabaja como guardia de seguridad para la compañía Génesis Security, fue reportado como desaparecido el pasado 19 de mayo por su hermano mayor.

La querella establecía que el joven desapareció de los predios del Complejo Deportivo Rebekah Colberg, en Río Piedras, donde realizaba su labor de guardia de seguridad.

Díaz Muñoz estableció que el equipo de búsqueda que designaron para este caso ya visitó dicho complejo deportivo, así como otras zonas aledañas a Río Piedras, pero en ningún lugar se ha identificado rastro alguno de González Rivera.

“Nosotros buscamos a esta persona, como todas las personas: con vida. Tenemos un grupo de trabajo estructurado. Tenía una amiga que trabaja en La Perla en el negocio Resuelve. Fuimos a La Perla, a Río Piedras, Manuel A. Pérez. Hemos buscado en hospitales, hospitales siquiátricos, en la morgue, preguntamos en Forense si hay algún cadáver que ha llegado...Eso se hace todos los días”, sostuvo.

El capitán, incluso, aseguró que la búsqueda es de tal magnitud que se extiende a los pueblos de Bayamón, Guaynabo y San Juan.

“Estamos concentrados en Bayamón, Guaynabo y San Juan. Cuando te digo San Juan debo mencionar a Río Piedras, el área cerca de Manuel A. Pérez y Barrio Obrero. Tenemos a la División de Inteligencia, tenemos a (la División de) Drogas, corroborando los residenciales tenemos la División de Homicidios, tenemos a (la División de) Robo, tenemos a todo un contingente en esas áreas”, apuntó.

Además, mencionó que tienen comunicación directa tanto con la hermana como con el hermano de González Rivera, pero ninguno de ellos ha recibido llamadas o algún detalle que ayude a los agentes a dar con el paradero de su familiar.

“Le pedí (a la hermana y a su hermano) que, si tenían cualquier información por más pequeña que fuera, me llamaran de inmediato, pero no me han llamado”, acotó Díaz Muñoz.

Cuestionado sobre cómo compara esta desaparición con el notorio caso de Keishla Rodríguez, Díaz Muñoz respondió que “en el caso de Keishla estaban acusando a alguien, así no se está acusando a nadie”.

“Él (Jean Carlos) no ha delinquido, él no es una persona que tenga expediente criminal. Él trabajaba con la compañía Génesis. No puedo decir que se desapareció o lo hayan desaparecido por alguna razón. Él tenía a cargo el cuidado de su hermano que tiene lesiones que no le permiten caminar. Su hermana nos habla muy bien de él. No tenemos ninguna sospecha razonable para decir por qué habría desaparecido”, reconoció el jefe del CIC de San Juan.

Díaz Muñoz solicitó la colaboración de la población para que, de tener información que sea útil para esta búsqueda, se comunique de manera confidencial al (787) 793-1234 con extensión 2230, o al (787) 343-2020.