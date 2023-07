Unas 30 cámaras de seguridad serán instaladas en puntos estratégicos de la “Ciudad Artesanal”, como parte del proyecto “Las Piedras Más Seguro”, que busca reforzar la seguridad en ese pueblo y monitorear sus accesos, adelantó el alcalde Miguel “Mickey” López.

El proyecto, que será financiado con fondos federales y municipales, impactará las vías de acceso al pueblo, así como otros puntos de mayor movimiento de ciudadanos.

“El propósito es instalar un sistema de cámaras en diferentes avenidas para que estén cubiertas todas las entradas y salidas de nuestro pueblo. Todo aquel que entre y salga de Las Piedras se va a registrar que estuvo en nuestro municipio”, explicó el alcalde pedreño.

Según López, la inversión para este proyecto pudiera rondar entre los $60,000 y $70,000 en fondos federales y municipales.

“Hay una propuesta federal con fondos combinados y estamos en evaluación porque añadimos otras áreas”, mencionó el alcalde, tras destacar que el propósito es darle tranquilidad al pueblo y brindarle herramientas adicionales, tanto a la Policía municipal como estatal, en la lucha contra el crimen.

“En términos de estadísticas, nuestra Policía Municipal ha hecho un trabajo excelente, al igual que la estatal, pero no estamos exentos de que han pasado situaciones. Entendemos que, como método de prevención, que aquel que entre a Las Piedras sabe que por donde entró y salió va a estar identificado ese vehículo. Podría ser una manera adicional de identificar estas situaciones que pasan a veces, que por no tener cámara no se pueden identificar”, agregó.

Otro de los proyectos prioritarios para el alcalde es la reconstrucción de la plaza pública que, este verano, comenzaría su primera fase.

“El proyecto de envergadura que siempre había soñado hacer es la remodelación y reconstrucción de nuestra plaza pública de Las Piedras. Esto va a ser un proyecto que va a ser un cambio de 180 grados porque va a cambiar todo, desde la losa hasta el concepto de lo que era la plaza. Se va a demoler en su totalidad para comenzar una construcción de una plaza nueva, a ese nivel. No es remodelar, es una construcción prácticamente nueva”, recalcó López, quien lleva cuatro términos en el cargo.

La construcción se dará en tres fases, con una inversión de $9.9 millones. “La primera fase ya se adjudicó, a un costo de $3.1 millones. Hay unas proyecciones de otra fase y, en los próximos meses, se va a estar tirando la segunda fase de la subasta”, adelantó el alcalde.

Además de este cambio en el corazón del pueblo, Las Piedras tiene proyectada la construcción de un coliseo que serviría como refugio principal en casos de emergencia y que se desarrollará con fondos del Programa de Revitalización de Ciudades y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“Estamos trabajando con el diseño de un coliseo que va a tener especificaciones para albergar refugiados en caso de un fenómeno atmosférico, pues va a aguantar vientos de hasta de 200 millas por hora. Será una inversión de $15 (millones) a $20 millones, tenemos asignados $10 millones del gobierno y FEMA nos va a dar de $6 (millones) a $10 millones”, especificó el alcalde.

Este coliseo ubicará en la carretera PR-198, al lado del parque de béisbol Doble A Emilio Huyke, y se espera que tenga capacidad para entre 2,500 y 3,000 personas.

De la misma forma, el alcalde dijo que tiene en agenda la reconstrucción del Centro de Envejecientes, que resultó con daños severos tras el paso del huracán María, en 2017, y cuyo desarrollo se hará con fondos de FEMA.

“Está próximo a salir la subasta, a un costo de $500 mil, para tener el hogar en que recibimos entre 80 a 100 envejecientes, quienes hoy día están en un centro comunal porque tuvimos que moverlos cuando ocurrió la emergencia. Este nuevo centro va a llevar todas las comodidades para nuestra gente del ayer”, indicó López.

Así también, Las Piedras espera por el inicio de la reconstrucción de su pista atlética Luis Humberto Torres.

“María causó estragos después de que habíamos hecho remodelación un año y medio antes del huracán. Ya se tiró subasta y va a ser remodelada a un costo de $2 millones. Se estarán trabajando las gradas, el material sintético para la pista, la verja y los baños. Ya está adjudicada”, manifestó el alcalde.

