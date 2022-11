Funcionarios del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y agentes de la Policía intervinieron, al mediodía del sábado, con una compañía de excursiones que llevó a un grupo de 40 turistas hasta el área del río Charco Frío, en Ceiba, con la intención de llegar hasta las cascadas Las Tinajas, pese a que el río estaba crecido.

En entrevista con El Nuevo Día, el director regional del NMEAD en Ceiba, Francisco Bruno, contó que supieron de la situación porque el dueño de la finca privada desde donde está el principal acceso seguro hasta el charco les alertó de haber visto guaguas subir con turistas, pese a que el lugar estaba cerrado ante la peligrosidad de las condiciones del tiempo.

El reporte inicial se dio a las 9:34 a.m. y, de inmediato, llamaron a múltiples unidades ante la incertidumbre de si había que rescatar personas. Entre las 40 personas, había un menor de edad.

“Yo llegué primero porque estaba dando una ronda cerca y veo los carros. No veo a nadie y me muevo a una parte más alta del Charco Frío. Veo el portón cerrado, empiezo a tocar sirenas y prender luces, porque los líderes del grupo me están viendo. Les digo: “Mira, atiéndanme’. Pero no me hacen ningún tipo de caso. Mi intención era decirles que no volvieran a bajar por el río, porque estaba bajando un golpe de agua en ese momento y que esperaran en lo que llegaba la llave para abrir el portón y que salieran por la carretera, pero no me hicieron caso”, detalló vía telefónica.

“Llegó un vecino que tiene la llave del portón, abrimos y cuando me acerco a ellos están bajando una pendiente hacia la orilla del río para volver hasta los vehículos de ellos. Les hice señales para que no bajaran por el río, pero ni caso que me hicieron. Ahí llegó la Policía, nos movemos más abajo hasta donde dejaron los vehículos y ahí les dije a los líderes del grupo: ‘Les toqué sirenas, les hice señales, los llamé y no me hicieron caso’. Uno de ellos humildemente bajó la cabeza, pero otro de ellos se pone malcriado y me dice ‘Yo sé lo que estaba haciendo’”, agregó.

Aunque los líderes del grupo no se identificaron, el director de la OMME de Ceiba, Eddie García, indicó a este diario que se trata de la compañía Bespoke Lifestyle Management, que le responde a Jaime Tours.

Este medio se comunicó con la compañía y, al momento de esta publicación, aguardaba por una respuesta.

El funcionario resaltó que “de milagro” no ocurrió una tragedia porque el río estaba alto y “no era seguro caminar por la orilla”.

“Los cruzaron por el río para poder llegar a donde estaban las guaguas, porque el portón estaba cerrado. Yo fui a buscar la llave (para abrir el portón), pero el tiempo de respuesta de aquí hasta allá son 20 minutos y llegar al charco son 20 minutos más, también. Un día como hoy es bien difícil rescatar a unos turistas porque se los puede llevar el río (en esa área). ¿Por qué poner la vida en riesgo de esas personas a sabiendas de que está el día malo? Lo que quieren es hacer dinero, porque ellos los pudieron haber llevado a los kioskos de Luquillo”, lamentó García.

Describió que la intención del grupo era llegar hasta las cascadas Las Tinajas, donde también hay una chorrera natural. “Es un área bonita, pero en un día bonito. No hoy”, acotó.

Bruno indicó que la Policía tomó todos los detalles de lo sucedido para evaluar cómo proceder con una posible penalidad a los líderes del grupo.

“La Policía no hace una querella, porque a Dios gracias no hubo una situación que lamentar ni un rescate per se. Pero se tomó toda la información. Yo quisiera que la ley fuera más fuerte, porque ellos pusieron en riesgo a esas personas”, señaló.

García coincidió con sus expresiones y pidió al gobierno atender lo que describió como una falta de jurisdicción para poder multar o procesar a personas o compañías que pongan vidas en riesgo pese a advertencias o en momentos de evidente peligro.

“Necesitamos que el gobierno haga algo con la ley. Está pasando lo mismo en la Poza del Obispo y en Fajardo con el área de playa Colorá, donde se le dice a la gente que hay corrientes y como quiera van para allá. Debe haber una ley para que nos facilite a nosotros o a la Policía poder multarlos”, denunció.

“El problema es que cuando (los turistas) mueren, (las compañías de excursiones) tienen un relevo de responsabilidad, pero y nuestro personal que tiene que dejar el pueblo desprovisto para ir allá...? Nosotros estamos preparados para salvar vidas, pero no porque venga un irresponsable a arriesgar la vida de los demás. Todo esto se puede prevenir”, condenó.

El agente Navarro del Negociado de la Policía en el Distrito de Ceiba asumió la investigación de este caso.