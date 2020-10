El comisionado auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Rolando Trinidad, confirmó esta mañana que cerca de una casa que se incendió esta madrugada en Vega Baja, donde encontraron el cuerpo calcinado de un hombre, hallaron el cadáver de una mujer que se privó de la vida.

El teniente le indicó a El Nuevo Día que investigan el incidente como un asesinato-suicidio que pudo haber iniciado por un incidente motivado por violencia de género en el interior de la residencia que ubica en la calle Aracibo del barrio Almirante Norte, sector El Indio, en Vega Baja.

“Todo comienza cuando recibimos una llamada de vecinos que alertaron de un incidente de Ley 54 en el lugar y luego un incendio. Cuando llegan las unidades encuentran el incendio y son los bomberos los que encuentran el cuerpo de un masculino en el interior (de la residencia). Posteriormente, iniciamos una búsqueda en el área cercana para intentar dar con una mujer y mientras se desarrollaba la búsqueda escuchamos un disparo y cuando acudimos estaba el cuerpo de una fémina y a su lado un arma de fuego”, narró Trinidad vía telefónica.

PUBLICIDAD

Indicó también que, de acuerdo con la investigación preliminar, el hombre era la pareja de la mujer, madre de dos menores entre 15 y 17 años de edad.

Trinidad dejó claro que se investigará si el incidente de violencia de género que indicaron los vecinos tiene relación con el incendio y muerte del hombre. También si existía algún patrón de violencia en la residencia.

“Obviamente, estamos en medio de la primera escena que no es una escena típica. De hecho, aún no hemos trabajado en la escena donde la mujer se privó de la vida, pero se va a investigar. Que tengamos conocimiento, hasta ahora, el hombre y la mujer no tenían expediente criminal o alguna querella por violencia doméstica”, dijo Trinidad.

El cadáver del hombre quedó calcinado, por lo que hará falta una prueba científica por parte del Instituto de Ciencias Forenses para validar su identidad, según el teniente. De la fémina se conoce su identidad, pero Trinidad no quiso ofrecer el nombre por el momento.

Sobre el incendio, Trinidad dijo que la investigación de los bomberos sugiere que el fuego empezó en el mismo lugar en donde se encontró el cuerpo del hombre y que desde ahí se propagó al resto de la residencia.

“Obviamente los bomberos no pueden determinar quién inició el fuego, pero sí que el punto de inicio fue donde se encontró el hombre. Ellos entienden que se utilizó algún tipo de acelerante que no ha podido determinarse en específico al momento”, señaló.

Mientras, explicó que el cuerpo de la mujer se encontró en un área de almacenaje (covacha) detrás de la casa de un vecino cercano al lugar de los hechos.

PUBLICIDAD

“Era una residencia contigua y la covacha estaba en la parte trasera”, indicó Trinidad.

Abundó en que la mujer estuvo acompañada por los menores al momento en que ocurrió el incidente de violencia de género, pero para cuando se privó de la vida los menores ya no estaban con ella.

“Los menores están bajo custodia del Departamento de la Familia que llegó hasta aquí y fueron llevados a cuartel de la Policía”, dijo el teniente sin brindar mayores detalles para proteger a los menores.

Más temprano el director del CIC de Vega Baja, Reynaldo Jiménez, indicó que se presume que el hombre tenía entre 26 a 30 años, mientras que la mujer era de unos 39 a 40.

Abordó en que algunas versiones de los testigos establecen que se escucharon detonaciones antes de que comenzaran las llamas en la casa.

Este medio supo que, relacionado a estos hechos, la Policía evalúa un mensaje de una mujer pidiendo perdón. De acuerdo con Trinidad, el mensaje fue publicado en las redes sociales y se refirió a la División de Crímenes Cibernéticos para que valide si es un mensaje que escribió la mujer antes de privarse de la vida.

La hermana de la mujer alegó en una entrevista televisiva que esta sufría un patrón de violencia de género por parte del hombre.

“Había un patrón de maltrato, por parte de él hacia ella y su mamá, la mamá de él. Él se pasaba amenazándola. Como tenía portación de arma amenazaba mucho a mi hermana. Si llamaba a mi hermana donde quiera que mi hermana estuviera él la llamaba por cámara para que mi hermana le contestara y la llamaba muchas veces en el día. No la dejaba tranquila. Y se pasaba amenazándola, y a los hijos también”, manifestó la hermana de la mujer en entrevista con Noticentro.