La Policía aún desconoce la causa de la muerte del menor de dos años que fue localizado en estado de descomposición ayer cerca de Boulevard Del Río en Humacao, confirmó el jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de este municipio, Teddy Morales.

No obstante, precisó que investigan varios ángulos, entre los que se encuentran el asesinato, homicidio negligente y negligencia. “No descartamos ninguno", dijo al recalcar que el Instituto de Ciencias Forenses será quien determine las causas de la muerte.

Cuestionado sobre si conoce cuándo ocurrieron los hechos, Morales sostuvo que, por la osamenta que encontraron, el menor pudo haber muerto hace unos 30 días o más.

Relató que el cuerpo fue encontrado en estado de esqueletización que, según el agente, es la descomposición más avanzada que puede tener un cadáver.

“Nosotros no somos peritos ni patólogos, pero hay unas circunstancias que tengo que tomar en consideración para tomar un parámetro y es que el clima y el lugar de dónde se encontró el cadáver, todo eso pudo haber acelerado (la descomposición). Por eso es que estimamos, a base de las circunstancias, (que los hechos) pudieron haber sido hace 30 días o 35 días, aproximadamente”, estableció.

El oficial explicó que las autoridades localizaron la osamenta del niño luego de que recibieron información que los condujo al lugar por parte de una pareja que había sido arrestada más temprano por un robo en el establecimiento Chinatown de este pueblo, quienes resultaron ser la madre y el padrastro del niño.

Aunque las autoridades recibieron por “una de las partes" el detalle de la localización del cuerpo, Morales dijo que estos no indicaron a la Policía cómo falleció ni cómo llegó a este lugar.

“Esta pareja estaba bajo custodia de la Policía y durante el día acude a la Policía el Departamento de la Familia para diligenciar la orden de remoción de un menor de edad. Cuando comenzamos la entrevista con el Departamento de la Familia ellos manifiestan que el progenitor de ese menor acude desde el día 15 (de septiembre) con información de que su hijo estaba siendo maltratado, pero él no tenía constancia porque no podía dar con el paradero del menor, mamá no le dejaba ver el nene″, estableció el oficial a El Nuevo Día.

Morales relató que pese a que Familia intentó dar con la madre del menor en múltiples ocasiones, esta fue evasiva y no cooperó con las autoridades. Ante eso, el 17 de septiembre solicitaron ante un tribunal la remoción del menor, la cual fue concedida.

De acuerdo con el oficial, cuando Familia acudió a la Policía todavía los arrestados permanecían bajo custodia, por lo que lograron relacionar con facilidad ambos casos. Cuestionado sobre si fue la madre, identificada como Leslie Pagán Díaz, de 24 años, quien confesó donde se encontraba el cuerpo, Morales declinó contestar “por la pureza de los procesos".

“No quiero entrar en detalles de lo que ella manifiesta especificamente, pero sí eso ha trascendido. Nosotros no llegamos a la osamenta por casualidad, no somos adivinos. Nosotros recibimos información de dónde estaba la osamenta, eso no lo mismo que una confesión o admisión", subrayó.

Pagán Díaz y su pareja, José Santiago Maymi, de 31 años, permanecen bajo la custodia de las autoridades por el caso de robo, no por la muerte del menor. Se espera que durante el día las víctimas del hurto identifiquen a los responsables y que la Fiscalía proceda con la radicación de cargos.

“En cuanto a las circunstancias de la muerte yo necesito prueba tangible, tanto circunstancial como directa para poder probabarlo", resaltó.

Asimismo, rechazó que los arrestados padezcan de su salud mental. “Nosotros no entendemos que ese es el cuadro que tenemos ante nuestra presencia", dijo.