El artefacto sospechoso que fue abandonado en la tarde de este sábado cerca de un buzón de la oficina del Servicio Postal federal en Barceloneta no contenía explosivos o material peligroso, confirmó el director del Negociado de Explosivos de la Policía a El Nuevo Día.

El teniente Ismael Cartagena, director del mencionado negociado de la Uniformada, indicó, vía telefónica, que personal especializado tomó una radiografía del cilindro que, según diversas fotos publicadas en las redes sociales, aparenta ser un buzón de fabricación cacera, y tras analizar las imágenes, procedieron a abrir el cilindro mediante un “disparo controlado”.

“Abrimos de un disparo el primer contenedor, porque se le hizo la radiografía y se vio que el artefacto tenía dos compartimientos dentro y en uno se detectó una sustancia en polvo. Al abrir el segundo, resultó no ser nada peligroso”, indicó Cartagena, quien añadió que la sustancia será analizada en un laboratorio para identificarlo.

La alerta del objeto se recibió en la tarde del sábado mediante una notificación al Sistema de Emergencias 9-1-1. El artefacto resultó ser un objeto cilíndrico de metal.

“El objeto tiene una dirección que el ‘Postmaster’(administrador de correos) nos dijo que no existía, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna amenaza relacionada al artefacto”, añadió Cartagena más temprano en el día, quien no descartó que el incidente haya sido algún tipo de broma.

El objeto cilíndrico de metal dejado al lado de un buzón frente al correo de Barceloneta no tiene remitente y como destinatario muestra una dirección inexistente. (Suministradas / Policía de Pueto Rico)

Cartagena indicó que a eso de las 2;30 de la tarde se había desalojado el perímetro para permitir que el personal especializada trabajara con el artefacto.