El Negociado de la Policía implementó en la noche del jueves su plan de control de acceso hacia la zona de Condado, en San Juan, para restablecer el control de la zona ante problemas con la aglomeración de público y otras diversas violaciones a las disposiciones de la orden ejecutiva para mitigar contagios de COVID-19.

De acuerdo con el inspector José Rodríguez Cintrón, personal de la Uniformada comenzó, desde el lunes, a velar para que los negocios cierren a las 11:00 p.m., según dicta la orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, y también controlarán el flujo de tránsito mediante tres puntos de cotejo.

“Estamos procurando que los negocios cierren a las 11:00 p.m. porque el toque de queda comienza a la medianoche. Si los negocios continúan abiertos luego de las 11:00 p.m., a las personas no les da la oportunidad de estar en sus casas antes de la medianoche. Ahora mismo tenemos el personal necesario dividido en demarcaciones dentro de lo que es Condado. Establecimos un patrullaje desde lo que era el puente Dos Hermanos hasta el área del Parque del Indio y la zona de Ocean Park y el Último Trolley”, resaltó Rodríguez Cintrón.

El oficial añadió que cuentan con apoyo de personal del Departamento de Hacienda y del Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito de San Juan, quienes observarán por que los negocios cierren a tiempo.

“Los patrulleros que están en la calle ya identificaron los negocios dentro de su zona que están abiertos, y ya a las 10:50 p.m. se incrementa el patrullaje, pero más pendiente a lo que es los comercios para que hagan las gestiones de cerrar. Si a las 11:00 p.m. se identifica a alguien operando después de esa hora de cierre, procedemos a entregar una falta administrativa (multa) en violación al reglamento 9210”, sostuvo Rodríguez Cintrón.

Según reveló ayer el comisionado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, asignaron 10 oficiales adicionales al cuartel de la Zona Turística y establecieron visitas diarias a los hoteles para atender cualquier queja o situación con visitantes o huéspedes que se negaran a seguir las reglas de distanciamiento social o uso de mascarillas, al igual que situaciones de violencia como se han registrado en las pasadas semanas.

“Ya a las 11:30, 11:40 p.m., le informamos al público en las calles que el toque de queda entra en vigor a partir de la medianoche y que no puede haber nadie en la calle que no esté autorizado por la orden ejecutiva. Tenemos un acuerdo con la Policía Municipal de San Juan donde nosotros, básicamente, nos hacemos cargo de Condado y la Policía Municipal nos ayuda. En el Viejo San Juan, el casco del Viejo San Juan, por lo general lo cubre la Policía Municipal porque tienen unos lugares establecidos para vigilancia fija. Así que ellos se enfocan en el casco del Viejo San Juan y nosotros brindamos apoyo mediante el precinto 166”, explicó el oficial.

En cuanto al control de tránsito y acceso a Condado, Rodríguez Cintrón indicó que “los controles se realizan de acuerdo a la cantidad de vehículos que veamos en el área. Aquí tenemos muchos vehículos que ataponan y, por ende, pueden crear situaciones de aglomeración de personas al no poder cruzar las calles, por ejemplo. Entendemos que, a partir de las 11:00 p.m., la mayoría del público que deberíamos tener en el área deben ser residentes o personas que se están hospedando en el área”.

“Podemos hacer discernimiento de vehículos o llevar a cabo cierres intermitentes de tránsito para que no haya tanta convergencia de tránsito en el área”, finiquitó Rodríguez Cintrón.

Por último, el oficial resaltó que durante el día de hoy no intervinieron con muchas personas por no utilizar mascarillas o por no seguir las disposiciones salubristas de la orden ejecutiva.

“El público está respondiendo y están cooperando. Los turistas están haciendo caso. Vamos a estar aquí y vamos a hacer el trabajo”, recalcó Rodríguez Cintrón.