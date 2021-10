NARANJITO.- “No es fácil lo que le pasó, porque él no tenía culpa de nada, era de otra persona el revolú”.

Estas fueron algunas de las palabras que las emociones le permitieron expresar a Luis Hernández, al lamentar la muerte de su tío, Reynaldo Fernando “Bebo” Collazo Cabrera, de 30 años, una de dos víctimas que las autoridades presumen inocentes como parte de un triple asesinato que se registró en la noche de ayer, domingo, en el popular negocio Caldosos de Naranjito.

Collazo Cabrera, padre de tres niñas, estaba a cargo del concurrido local comercial propiedad de su padre y que es conocido por su sangría y por ser una parada casi obligada en la ruta del chinchorreo por esa zona. Hernández recordó que desde muy joven, Collazo Cabrera era una persona muy dedicada a su trabajo, su familia, allegados y empleados.

“Desde chiquito nos criamos juntos... Él no fallaba nunca en la vida... No era problemático, era tranquilo (...) Pero echaba pa’lante, no se dejaba jod... de nadie”, manifestó Hernández.

Destacó que cuidaba “a su papá y a su mamá, a todos, a toda la gente”.

Una de las teorías que maneja las autoridades es que después de que el gatillero asesinara a un hombre dentro del negocio, Collazo Cabrera, quien tenía portación de armas, intentó hacerle frente al sicario, quien lo ultimó cuando aparentemente intentaba salir del establecimiento.

Los hechos se reportaron a eso de las 10:56 de la noche de ayer, domingo, en el negocio ubicado en la carretera PR-152 de Naranjito.

El teniente Reynaldo Jiménez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, indicó que el asesino buscaba a la primera persona a la que disparó, identificado como Jesús Nieves Rodríguez, de 35 años, y vecino de Toa Alta.

Según el oficial, Nieves Rodríguez estaba próximo a enfrentar un juicio por asesinato y violación a la Ley de Armas, mientras que recientemente habían atentado contra su vida, en una balacera en la que murió una mujer que le acompañaba en el auto.

“Esta persona (Nieves Rodríguez), de acuerdo a la investigación, estaba siendo buscada para ser asesinada, ya que en diciembre de 2020 lo habían tiroteado en el área de Galateo, donde falleció una dama”, abundó Jiménez.

Por su parte, el director de la División de Homicidios de Bayamón, Alberto Rivera, dijo que Nieves Rodríguez, apodado como “El Gato”, fue acusado el año pasado por asesinato en primer grado.

De acuerdo con Jiménez, los hechos en Caldosos comenzaron en la planta baja del negocio.

“Hay un área donde hay que bajar una escaleras, un sótano donde también hay equipos de música... En esa área de las escaleras fue que ultiman a Jesús. Y, luego, cuando la persona sale, se encuentra con el hijo del dueño que, aparentemente, le hizo frente y lo ultimó con un disparo”, explicó Jiménez.

Asimismo, señaló que en su intento de escapar, el sujeto realizó varios disparos, que alcanzaron a otras cuatro personas que resultaron con heridas.

Una de las víctimas heridas, identificado como Kevin J. Pérez Díaz, de 22 años de edad, falleció en el Centro Médico de Río Piedras.

Las otras tres personas heridas, entre la que se encuentran dos menores de edad, están en condición estable, tras ser transportados a hospitales del área.

“Fueron múltiples” casquillos ocupados por los investigadores, dijo Jiménez, sin poder precisar el total. Sí detalló que todos eran calibre .9 mm. Al momento no han podido confirmar o descartar si los disparos fueron realizados por más de una persona.

2021 / 10 / 25 . Personal forense y de la Policía investigan escena donde mutieron baleados tres personas y otras tres resultaron heridas en el negocio Caldo de Oso en Naranjito en la noche del 24 de octubre de 2021. (El Nuevo Día) (El Nuevo Día)

Por el momento no habían logrado identificar a un sospechoso, pues todavía no habían comenzado a analizar los vídeos de las más de 30 cámaras de seguridad que tiene el negocio, tanto en el interior, como afuera, mirando a la calle y otras con visual desde varios postes en los alrededores y que pudieran ofrecer una idea de algún vehículo que haya usado el sicario.

La investigación de la escena se extendió hasta poco antes del amanecer de hoy, lunes. En la mañana, Hernández fue uno de varios empleados que se reportaron a su turno de mantenimiento, pero expresaron su pesar y no estaban seguros si podrían realizar las labores.

Por su parte, uno de los comerciantes de un local adyacente y amigo de los propietarios de Caldosos, José “Nibo” Rivera, decidió no operar por al menos una semana “en respeto a la familia” de Collazo Cabrera, a quien dijo conocía desde que era un niño.

“Demasiado, demasiado sorprendido. Somos compañeros comerciantes desde muchos años y la situación en el país no está fácil y esa persona creo que era una tarjeta que estaban buscando y pagó el más inocente”, lamentó Rivera.

Añadió que Cabrera Collazo era “tremendo ser humano, un muchacho que se daba a querer por todos, por toda la Isla, porque este negocio lo visitan de toda la Isla”.

Rivera no se explicaba cómo pudo haber sucedido, pues resaltó que el negocio cuenta con guardias de seguridad privada y con detector de metales en la entrada.

“Bebo me decía todos los días, cuando se bajaba de la guagua: ‘Dímelo Nibo, vamos pa’ lante hoy’... un tipo que todo el mundo lo quería, todo el mundo”, relató Rivera.

“¿Que si me toca (lo sucedido)? No estoy llorando porque estoy en cámara, pero me va a tocar. No está fácil. No está fácil para su familia ni para todos los que lo conocimos, porque un chamaquito fajón, trabajador, desde las 11:00 de la mañana hasta cerrar con su padre, sin fallar”, afirmó.