Las leyes vigentes no prohíben la celebración de cabalgatas en las vías de rodaje

El Negociado de la Policía reconoció que las leyes vigentes no prohíben la celebración de cabalgatas ni que un ciudadano utilice un caballo como método de transporte en las vías públicas. Del mismo modo, la Uniformada resaltó que son pocos los incidentes de tránsito relacionados con caballos y/o cabalgatas en las carreteras que han tenido que atender.

El oficial sostuvo que los jinetes no incumplen con la ley por utilizar las vías de rodaje y que, en efecto, un caballo es un método legal de transportación en Puerto Rico.

Entre las estipulaciones de la ley, se le exige a las personas a no entorpecer las vías públicas mientras cabalgan. Sin embargo, “usualmente esto se da en el campo, que a veces solamente hay un carril para subir y para bajar, y ellos lo ocupan todo. Si se interviene con ellos se pudiese multar por lo que se informó, pero no hay nada que se lo prohíba” , indicó Zeno.

El oficial resaltó que la Policía no ha atendido un alto número de accidentes relacionados con cabalgatas . Zeno sostuvo que en el 2023 solo se reportaron dos casos en el año entero, mientras que en lo que ha transcurrido de 2024, solo han atendido dos casos.

Sobre los dos casos de este año relacionados con accidentes de tránsito, Zeno explicó que en ambas instancias las personas cumplieron con todos los requisitos para cabalgar y que fueron los perjudicados, como fue el caso de dos ciudadanos atropellados en Loíza por una conductora que, presuntamente, conducía en estado de embriaguez. En el segundo incidente, una joven de 18 años y un hombre fueron atropellados en Humacao por un conductor que se dio a la fuga y que no ha sido identificado aún.

“Si uno sorprende a un jinete bajo los efectos de bebidas alcohólicas o consumiendo alcohol, puede ser procesado por la Ley de Tránsito... pero te soy sincero, no tenemos muchos (casos)” , enfatizó el oficial.

“Lo recomendable es que coordinen con la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal. Ahí la Policía los va a estar escoltando. Obviamente no los vamos a escoltar para que vayan a beber, porque esa no es la razón. Imagínate si los escoltamos para que vayan a beber y después los vamos a escoltar para que sigan por la carretera, pues estamos autorizando a conducir bajo los efectos del alcohol transportándose en un caballo bajo y no podemos. Pero sí si es para una actividad recreativa”, exhortó Zeno.