La Policía liberó esta mañana al rapero Bryant Myers luego de que lo detuvo justo cuando se disponía a tomar el vuelo 287 de American Airlines hacia Miami desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde.

Según personal del cuartel de la Policía en Carolina, Bryan Robert Rohena Pérez, de 22 años, fue detenido en el punto de cotejo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) previo a tomar el vuelo debido a que cargaba con una bolsa de marihuana y un cargador con municiones calibre 9 mm.

“Él alegó que tenía licencia para consumir cannabis y también para poseer armas. Pero lo que lo hace ilegal aquí es que no fue antes para que el personal del TSA lo canalizara”, explicó el agente Ángel Resto en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El sargento René Rodríguez del cuartel de la Policía en el aeropuerto le indicó más temprano a este medio que Rohena Pérez permanecería detenido en dicha instalación hasta que el caso fuera consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.

“Estamos bien. No, en verdad fue un mal rato, me envolví ahí se me olvidó eso, pero ya tú sabes el ajoro y la fila también”, manifestó Rohena Pérez a su salida del aeropuerto.

Por su parte, el abogado del rapero, Edwin Prado, expresó que la detención de su cliente fue producto de la prisa y un despiste, al tiempo en que negó que hubieran otras razones involucradas.

“Pasa todos los días, los que portamos armas con la prisa que vivimos a veces se nos quedan partes. Se me queda un peine o balas en el trajín de estar viviendo en un avión. Por otro lado, él sí tiene licencia para consumir cannabis medicinal. No creo que su intención tampoco era pasar este mal rato”, acotó Prado.

Rohena Pérez afirmó que no se le radicaron cargos criminales.

El Nuevo Día intentó conseguir una reacción de la Policía en el cuartel del aeropuerto, pero al momento de esta publicación no se había logrado establecer contacto.