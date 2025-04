Cooperó y se quedaron con sus celulares

Reveló que el artista accedió a entregar sus celulares “para que constaten que no tiene nada que ver con algo delictivo”.

“Ellos pidieron retener algunas cosas de las que él llevaba. Las cosas que estaban en su maleta prefirieron llevárselas todas y yo no tuve ningún problema. Yo, en algún momento, dije que podían quedarse con todo. Nosotros, como dije, todo cuanto ellos quisieron ingadar, fue producido”, agregó Colón.

“El caso no va a tener trascendencia jurídica más allá del mal rato que pasó este muchacho, que estuvo detenido desde horas de la madrugada hasta la tarde y lo dejaron en libertad. ¿Por qué lo digo? Porque, primero, ingenuo por demás sería una persona que coloque adrede un proyectil de bala en su equipaje y mucho más el equipaje que llevaba de mano", dijo.

Qué alega el artista

Por ende, explicó que “se teoriza que sea alguna bala proveniente de algunas de las armas de los guardaespaldas de él (Tempo), que me dice que hay muchas personas que trabajan con él, que tienen armas de fuego y licencia para portarlas”.

Según las autoridades, el exponente urbano no cuenta con licencia de portación de armas.

“Ante el hecho real de que se trata de un solo proyectil, ante las circunstancias particulares de que no encuentran ninguna otra cosa, nada en lo absoluto que tenga que ver con actividad ilegal y, ante el hecho de que nosotros nos mostramos receptivos a permitir que las autoridades realicen la investigación que quieran realizar, pues me parece que esto no va a tener ninguna trascendencia jurídica”, dijo Colón.