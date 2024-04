“Los policías acribillaron a mi hijo”: madre de menor de 16 años se aferra a la esperanza de la justicia

“Los policías acribillaron a mi hijo. Ellos no lo detuvieron. Ellos no le leyeron sus derechos. Ellos fueron directamente a disparar. Fueron 64 impactos y 15 que le ocasionaron la muerte” , expresó Nevárez Chiclana, en una entrevista con El Nuevo Día en Santurce.

“(Estoy) sorprendida, triste. No pensé que no fueran a encontrar (causa por los) cargos habiendo evidencia”, indicó Nevárez Chiclana. “Estoy esperanzada de que el 30 de este mes se vuelva a ver la vista (de Regla 6 en alzada) y se encuentre causa”, mencionó.

“Esa guagua no tenía gravamen ni hurto, no estaba reportada como robada, se hizo el reporte después de que asesinaron a mi hijo. Ayer desfiló (en el tribunal), como parte de la prueba, que mi nene no tenía conocimiento que esa guagua era robada”, aseveró a este medio.

Describió este proceso como uno “fuerte, agotador (y) cansoso (sic)”. “Pensé que ayer iba a haber un poco de justicia para nosotros poder tener un poco de tranquilidad, pero no. No hay justicia. Por eso estoy confiada en que el día 30 (de abril en la vista de Regla 6 en alzada)”, dijo.

“Mi hijo era un niño estudiante del Departamento de Educación, del Programa de Educación Especial. Era un nene tranquilo, no era agresivo, no tenía problemas en la calle, no era un criminal como ellos han querido hacerle ver a todo el mundo. Era un niño de 16 años. No tenía gangas ni nada por el estilo. Iba a la escuela y tenía una vida normal como cualquier otro joven”, precisó la madre.