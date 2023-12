A un año y cuatro meses del confuso incidente, las autoridades recrearán este sábado la escena en la que murió un adolescente de 16 años al ser baleado por la Policía, en medio de una persecución que culminó en Puerto Nuevo.

El adolescente Javier Cordero Nevárez, estudiante de educación especial, falleció el 1 de agosto de 2022, en hechos ocurridos en la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera.

“Investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) estarán realizando la reconstrucción del caso de un menor de 16 años que murió en medio de una intervención con agentes de la Policía”, informó el ICF.

La agencia agregó que la reconstrucción estará a cargo del director de la División de Investigadores Forenses, Jesús Ayala y el análisis de trayectoria de disparo a cargo de los investigadores forenses, Alex Cintrón y John Davis.

PUBLICIDAD

En declaraciones escritas, el ICF precisó que, durante los trabajos, que comenzarán a las 2:00 p.m., estará cerrada al paso un tramo de la calle 40 SO de Puerto Nuevo. Se exhorta a los conductores a tomar vías alternas.

“El caso está bajo la investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Justicia, por lo que no se emitirán declaraciones sobre la labor que realizan nuestros peritos en el lugar de los hechos”, agregó.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó que, por encomienda de dicha agencia, peritos del ICF, junto a agentes del NIE, realizarán la recreación de la escena.

“Nuestra División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, la cual dirige la fiscal Yolanda Morales Ramos, lidera esta investigación, y los fiscales a cargo estarán presentes en el ejercicio de reconstrucción de escena que se llevará a cabo hoy con loe peritos del ICF y los agentes investigadores del NIE, a petición del Departamento de Justicia”, dijo.

Emanuelli Hernández planteó, en declaraciones escritas, que “el equipo trabaja arduamente para completar la investigación y que se conozca la verdad de lo que aconteció, para tomar las acciones correspondientes”.

Lo que se sabe hasta el momento

A modo de resumen, Cordero Nevárez murió, el 1 de agosto de 2022, luego que al menos ocho agentes de la Policía abrieron fuego contra el vehículo que conducía y que fue reportado como hurtado en Carolina.

Un día después del incidente, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, indicó que un ciudadano de Carolina reportó en la madrugada a la Uniformada que su auto Hyundai Tucson había sido robado en la urbanización Villa Fontana.

PUBLICIDAD

Agregó que los agentes tuvieron acceso a grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el momento del hurto frente a una residencia. De hecho, el vídeo fue divulgado por la Uniformada y compartido en las redes sociales.

López Figueroa planteó que el querellante proveyó información de la localización del vehículo a través de un GPS, por lo que la División de Vehículos Hurtados le dio seguimiento y solicitó asistencia de oficiales de otros cuarteles.

“Por el GPS, se sabe que el vehículo está en Vista Hermosa, luego pasa al residencial Luis Llorens Torres y regresa a Vista Hermosa, y es intervenido en la calle 40 de la urbanización La Riviera, en Hato Rey”, dijo en aquel momento a El Nuevo Día.

“Tan pronto se le da el alto, los policías se bajan (de las patrullas) y este (el conductor) alegadamente dirige el vehículo y alegadamente intenta atropellar a los agentes, y ahí es que comienzan los disparos”, agregó.

Culminado el análisis de balística

El pasado 27 de febrero, la directora del ICF, María Conte Miller, informó que dicha agencia culminó el análisis de balística relacionado con la investigación de la muerte de Cordero Nevárez.

“El laboratorio de balística concluyó el análisis y el reporte con sus conclusiones, que será entregado al Negociado de Investigaciones Especiales”, dijo Conte Miller.

“La entrega del reporte no implica la conclusión de la investigación, que incluye otros aspectos que no están relacionados con los reportes periciales del ICF. Por ser esta una investigación en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre este caso”, agregó, en aquel entonces.

PUBLICIDAD

Avanza la demanda en el Tribunal federal

Cabe destacar que, Sheila Nevárez Chiclana, la madre del adolescente, radicó, el pasado 28 de julio, una demanda civil en el Tribunal federal contra el Gobierno de Puerto Rico, la Uniformada y contra varios de sus oficiales y agentes.

En el documento se alega que los agentes realizaron sobre 60 disparos y le provocaron al menor al menos 15 heridas de proyectil de bala. Cordero Nevárez logró bajarse del automóvil y murió en la escena debido a las heridas.

En declaraciones a El Nuevo Día, el licenciado Lemuel Torres Rivera, uno de los abogados que figura en el caso, explicó este sábado que la demanda se encuentra en etapa de emplazamiento. “Se presentó la demanda y estamos en el proceso de emplazamiento”, detalló.

La demanda resaltó presuntas violaciones a la cuarta y decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, así como faltas al Código Civil de Puerto Rico.