Por unos segundos, Sheila Nevárez hizo un esfuerzo para apalabrar el dolor que vive desde el pasado 1 de agosto cuando su hijo, Javier A. Cordero Nevárez, fue baleado por agentes del Negociado de la Policía en medio de circunstancias que continúan bajo investigación.

Desde entonces, no duerme esperando la llegada del más pequeño de sus tres vástagos. El reclamo de justicia que ha hecho desde el día después de los hechos -cuando tuvo la difícil tarea de identificar el cuerpo de su hijo en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF)-, lo reafirmó hoy, miércoles, durante su participación en una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

“Quiero justicia para mi hijo, que el caso se lleve y que se llegue hasta las últimas consecuencias porque no era motivo para matarlo de esa manera”, dijo la progenitora en referencia a las actuaciones de los siete agentes de la Uniformada que intervinieron con el menor y que desenfundaron sus armas, alcanzando al adolescente en 15 ocasiones. El incidente está bajo la pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

La mujer, entre lágrimas, sostuvo que hubiera preferido acompañar a su hijo a cualquier proceso judicial o administrativo que mereciera enfrentar por manejar un vehículo que había sido reportado como robado, según la Policía.

“Como su mamá hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no le dieron break de nada, me lo mataron así. ¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores. No puedo decir sin razón, porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso y que él estuviera conmigo, acompañarlo y admitir que estuvo mal, pero no acepto que me lo hayan matado de esa manera”, indicó Nevárez a preguntas de la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

En un inicio fue la tía del menor, Zulhey Nevárez, quien, a petición de su hermana, describió el sufrimiento que está atravesando la familia a través de la lectura de una carta. “En una entrevista yo utilicé la palabra masacre y no la utilicé porque fueron varias personas (las que fallecieron). La utilicé porque esto es como si nos arrebataran la vida a nosotros también. Esto es un sufrimiento que no tiene descripción…esto es algo devastador para todos”, compartió la mujer.

“Ella no duerme, ella lo espera. Yo espero la llamada, mi mamá lo sufre. Perdimos un integrante importante de la familia, como todos somos en la familia, y Javier no era menos importante que ninguno de nosotros y lo extrañamos”, agregó Zulhey.

El joven de 16 años murió baleado por agentes del Negociado de la Policía en medio de una intervención por manejar un vehículo que, de acuerdo a la Uniformada, había sido reportado como robado. Tras una persecución y llegar a una carretera sin salida, un grupo de oficiales le dan el alto, se bajan del vehículo y realizan los disparos alegando que el menor los trató de atropellar al dirigir el auto hacia ellos.

Al menor, de 16 años no se le ocuparon armas de fuego. “En este caso es evidente que no hubo la típica alegación de reaccionar en legítima defensa. No se justifica utilizar el exceso de fuerza bajo ninguna circunstancia”, leyó la tía.

Dijo que no han tenido ningún acercamiento de la Policía, aunque la progenitora fue entrevistada por fiscales del Departamento de Justicia y por personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). “Como familia nosotros perdimos un ser humano muy valioso. Esperamos que estas personas respondan por sus actos. Esto no debió haber terminado así. “No queremos desconfiar del caso, pero es la Policía investigando a la Policía”, señaló Zulgey.

La Comisión de Derechos Civiles del Senado, presidida por Lassén, investiga incidentes de violencia policial registrados en la isla y que han tenido como resultado la muerte de personas. Durante la vista pública también participaron entidades que visibilizan y analizan este tipo de sucesos.

“Me hago eco del reclamo de ustedes, que se haga justicia, que se haga una investigación adecuada y que se aclaren todas las dudas que tuvieron como consecuencia la muerte de un jovencito de 16 años, que no estaba armado y que recibió una serie de impactos de bala y que todavía, pues, las preguntas están ahí”, señaló Rivera Lassén.

Durante la audiencia pública, participaron otros padres de jóvenes que han muerte a manos de agentes de de policías municipales y estatales.